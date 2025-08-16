Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Éibar de hoy

Con el calendario ya definido y la ilusión en alza, clubes históricos como Deportivo, Leganés, Sporting, Las Palmas, Castellón, Málaga, Cádiz, Racing, Valladolid, Zaragoza o Almería, junto a fuertes candidatos al ascenso como el Eibar, el Huesca o el Granada, estarán presentes en el pistoletazo de salida de la Segunda División que prometen mucha igualdad e ‘hipertensión’. Y ahí estará nuestro Málaga.

Entre los equipos que más ascensos a La Liga han conseguido se encuentran, por detrás del Real Betis (12), el Málaga y el Deportivo de La Coruña con once, seguidos del Real Zaragoza, el Racing de Santander y el Real Valladolid con ocho. Es de esperar que el Málaga este año sea uno de los favoritos a la pelea por el sexto lugar.

COPE Málaga Pellicer afronta su cuarto año como técnico del Málaga con mucha ilusión.

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, ha afirmado sobre el inicio de LaLiga Hypermotion, en la que se medirán este sábado en el estadio de La Rosaleda al Eibar, que quieren "mejorar lo del año pasado y ser ambiciosos". No aclarando si Herrero será el portero titular tras volver de un golpe en la frente con una brecha de 12 puntos de sutura.

''Yo estoy disponible para el sábado, pero el míster decidirá'' Alfonso Herrero Capitán y portero del Málaga CF

"Tenemos que ser valientes como el otro día, pero si otro día tenemos que jugar con diez defensas para ganar, lo haré'', dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien siempre ha tenido la etiqueta de ser excesivamente defensivo. Pellicer dijo que el Eibar es "un equipo con ciertos aspectos parecidos" al Málaga, pero que "los principios de temporada son muy complicados para todos. Los partidos de pretemporada valen para ir cogiendo hábitos, pero cuando se comienza la competición comienza el estrés'', apuntó el castellonense.

COPE Málaga Dotor y Joaquín son dos de las caras nuevas de este nuevo Málaga.

"Ante el Eibar vamos a ser nosotros mismos. Estamos acercándonos a cosas que queremos y estamos muy lejos de otras que queremos mejorar. Con ese perfil de jugadores que tenemos, queremos ser más dinámicos, hemos ganado en ir al espacio y el crecimiento de los jugadores tiene que demostrarse en el paso que queremos dar hacia delante", subrayó.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Éibar, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 16 de agosto 2025 a las 19:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – ÉIBAR

El partido Málaga - Éibar lo podrás seguir desde las 19:00 horas con la narración de Javier Bautista, El control técnico de Javier Campos, y los comentarios de Bori Moreno en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus y DAZN.