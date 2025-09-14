Jagoba Arrasate sentencia a Dani Rodríguez: "Ha cruzado una línea roja"

Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, ha hablado este domingo en rueda de prensa de la incorporación al equipo de Dani Rodríguez después del expediente que le abrió hace días. Todo a raíz de los dos comunicados que el gallego publicó tras quedarse sin jugar en el Bernabéu. El técnico mallorquín ha dejado claro que le permitirá entrenar, pero que no va a contar con él.

Instagram Dani Rodríguez ha incendiado el Mallorca con sus quejas tras no jugar en el Bernabéu.

“Como bien sabéis ayer se reincorporó al grupo. Yo quiero ejercer bien mi profesión y Dani va a entrenar con nosotros. A partir de ahí, creo que él ha cruzado una línea roja. Ha vulnerado los códigos de un equipo y, por lo tanto, a mí se me hace muy difícil poder contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento y ese pensamiento. A partir de ahí, seguirá entrenando. Esto no ha sido una entre el jugador y el entrenador. Hay dos comunicados que dañan un poco al grupo, al vestuario y al club.

"El club toma la decisión de abrir ese expediente y el entrenador también tiene que tomar decisiones como máximo responsable. He tenido el apoyo del club en todo momento y hemos ido de la mano en lo que teníamos que hacer”, finalizó Jagoba Arrasate.