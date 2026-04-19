La irónica reacción de Toni Freixa tras la derrota del Atlético en la final de la Copa del Rey: "Contra 11 cuesta más"

La derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey ha provocado la irónica reacción de Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelona. Freixa ha publicado un mensaje en el que se puede leer: "Contra 11 cuesta más", en alusión a la reciente eliminatoria de Champions en la que el Atlético eliminó al Barça, que sufrió una expulsión en ambos partidos.

El título de Copa se ha decidido en Sevilla en un partido de infarto. La Real Sociedad se ha proclamado campeona tras llegar a la prórroga con empate a dos y superar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, donde el portero Unai Marrero ha sido el gran héroe.

900/Cordon Press Unai Marrero, durante la tanda de penaltis ante el Atlético en la final de la Copa del Rey

Una final de ida y vuelta

El encuentro ha comenzado con un ritmo vertiginoso, adelantándose la Real a los 14 segundos con un gol de Barrenetxea. El Atlético ha respondido con un tanto de Lookman en el minuto 18, pero Oyarzabal, de penalti, ha vuelto a poner por delante al equipo 'txuri urdin' antes del descanso.

El Atlético domina pero no sentencia

En la segunda mitad, el conjunto rojiblanco ha sido muy superior y ha encerrado a la Real en su campo. La insistencia ha tenido su premio en el minuto 83, cuando Julián Álvarez ha marcado un golazo para forzar la prórroga. En el tiempo extra, el delantero argentino ha enviado un balón a la cruceta, pero el marcador no se ha movido más, llevando la final a los penaltis donde ha triunfado la Real.