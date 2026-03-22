Íñigo Pérez lamenta las paradas de Joan García que evitaron el empate del Rayo: "Es una pena que haya fichado por el Barcelona"

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha señalado este domingo, tras la derrota por la mínima ante el Barcelona (1-0), que un empate "habría sido lo justo" dada la segunda parte, en la que su equipo mereció "marcar un gol".

"Un empate habría sido justo. En la segunda parte, al menos, merecimos marcar un gol. Creo que podríamos haber empatado y ayer lo dije precisamente por esto: si planteas un escenario defensivo, tienes que ejecutarlo a la perfección, porque ellos acaban encontrando el gol de alguna manera", ha asegurado el técnico navarro desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

Pérez, que no ha ocultado su "dolor y amargura por la derrota", quiso al mismo tiempo reconocer la actuación de su equipo en la segunda mitad, que ha calificado de "prácticamente perfecta". Durante ese período, apostaron por una defensa "muy agresiva", que a su juicio ofrece más opciones que limitarse a esperar un 0-0.

El técnico rayista ha destacado también la labor de su equipo para, pese a la calidad de Pedri, poder controlarlo "en la medida de lo posible", lo que permitió seguir buscando el empate hasta el final.

"La clarividencia que tiene Pedri, sumada a otras cualidades, provoca que ante un equipo como el nuestro, al que no le gusta que el rival tenga la pelota durante mucho tiempo, se genere una especie de anestesia que te va desgastando. En otros escenarios, si no estás tan concentrado, él fluye y te penaliza", ha explicado.

Finalmente, Pérez ha subrayado la importancia del guardameta del Barcelona, Joan García, cuyas paradas "han sido claves" para mantener el resultado. "Una pena que Joan (Garcia) haya fichado por el Barcelona", ha concluido en tono irónico.