Inglaterra se cansa de Guardiola y su equipo de "impostores"

A Pep Guardiola sus 'ataques de entrenador' en partidos importantes le han costado derrotas, eliminatorias e incluso títulos. Al más galardonado de las últimas décadas, revolucionario de este deporte y, sin ningún lugar a dudas con un puesto de honor en el olimpo del fútbol -y en la conversación por ser el mejor de la historia-, a veces le ha perjudicado intentar ir un punto más allá en determinados encuentros, como el del miércoles en el Santiago Bernabéu.

Guardiola publicó contra el Real Madrid una alineación inesperada. Se salió de los esquemas para sorprender a los blancos y salió escaldado. Sus tres pecados fueron poner a Abdukodir Khusanov en el lateral derecho para frenar a Vinícius Júnior, dejar en el banquillo a Rayan Ait-Nouri y poner a Nico O'Reilly de lateral y jugar con Savinho de extremo.

Cordon Press Once inicial del Manchester City en el Bernabéu en el partido ante el Real Madrid.

La primera decisión, la del uzbeko, responde a un error de planificación del City desde verano y repetido más tarde en el mercado invernal. Ante la marcha de Kyle Walker, decidieron no fichar a un lateral derecho. Se aventuraron toda la temporada con Matheus Nunes y Rico Lewis, dos centrocampistas reconvertidos a lateral. Como Guardiola no se fiaba de Nunes y mucho menos de Lewis, jugó con Khusanov, y no resultó. El problema con O'Reilly es parecido. Ataca mucho mejor de lo que defiende, por eso ya es prácticamente un interior en este equipo. La decisión de incluir a O'Reilly en la banda se desmontó en cuanto Fede Valverde le ganó la espalda en el 1-0.

Y el último error fue Savinho, un futbolista prácticamente descartado esta temporada y que si no se fue al Tottenham Hotspur en verano es porque los 'Spurs' no ofrecieron los 50 millones que pedía el City. El brasileño venía de dos meses casi sin participar por un problema muscular, jugó unos minutos contra el Leeds United, fue titular en FA Cup contra el Newcastle United -con gol incluido- y Guardiola pensó que estaba listo para atacar a los laterales del Real Madrid. Craso error. Además, la titularidad de Savinho en banda obligó a Antoine Semenyo, la mejor referencia en ataque del equipo por detrás de Erling Haaland, a jugar en la mediapunta. Ahí, el ghanés, estuvo perdido.

Cordon Press Savinho pelea por un balón con Brahim en el partido de este miércoles en el Bernabéu.

los errores de guardiola

Los fallos más graves, la vuelta de semifinales de la Champions League 2013-2014, cuando dio varias vueltas a la alineación y se inmoló con un 4-2-4 que destrozaron Gareth Bale y Cristiano Ronaldo con un 0-4 y la final de la Champions en 2021, cuando decidió salir sin un mediocentro defensivo contra el Chelsea pese a no haberlo hecho en toda la temporada. Sentó a Rodrigo Hernández y a Fernandinho y jugó con Ilkay Gündogan, Bernardo Silva y Phil Foden en el medio. Naufragó contra los 'Blues', que levantaron su segunda Copa de Europa.

ataques de la prensa inglesa

La prensa inglesa se rindió al Real Madrid y a Federico Valverde y calificó al once que puso Pep Guardiola en el césped del Santiago Bernabéu de "impostores". "El once de impostores del Manchester City fue destrozado por Valverde y el Real Madrid", titula este jueves el Daily Mail.

EFE Pep Guardiola sufrió una dura derrota en el Bernabéu con el City

El diario "The Guardian" incide en la actuación de Federico Valverde y asegura que el uruguayo se ha asegurado un lugar en la historia del club con su "inmortal" 'hat trick' en la primera parte. Aun así, deja la puerta abierta a una remontada de los 'Sky Blues' por el fallo de Vinícius Júnior desde los once metros. "Si Vinícius Júnior hubiera metido el penalti de la segunda parte, el Real podría celebrar el pase, pero si el City marca pronto el martes, quién sabe", apunta el redactor.

En "The Times" comparan este partido con la remontada de hace cuatro años y explican que se volvió a sentir el mismo cocktail de sentimientos horribles, "impotencia y vergüenza". "Jugando contra un debilitado Real Madrid, el City simplemente perdió la cabeza". En la portada del Manchester Evening News se hace un juego de palabras, "Pain in Spain", que puede traducirse como "Dolor en España", acompañadas de una foto de Erling Haaland y Marc Guéhi con cara de circunstancias tras el encuentro.

En "Sky Sports" se ensalza la figura de Valverde y se hace referencia a las palabras de Trent Alexander-Arnold tras el encuentro, en las que dijo que el uruguayo es el futbolista más infravalorado del planeta. "Este verdadero galáctico no puede ser infravalorado más", dicen en "Sky Sports".