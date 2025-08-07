La curiosa forma del Valencia a la hora de promocionar el fichaje de Baptiste Santamaria

El Valencia sigue incorporando jugadores de cara a la temporada 2025-2026. Hasta el momento, el equipo entrenado por Carlos Corberán ha fichado a Copete, Julen Agirrezabala y Dani Raba. El último jugador en incorporarse al conjunto 'ché' ha sido Baptiste Santamaria.

El futbolista llega para reforzar el centro del campo, donde destaca, según el comunicado que ha subido el club, “por sus características defensivas, siendo un jugador capaz de aportar equilibrio, recuperación de balón, orden táctico, un alto ritmo físico y participar en la distribución del juego”.

Lo que más ha llamado la atención ha sido lo que ha hecho el Valencia en la red social X. Aprovechando una foto de Santamaria con un caballo, han colgado otra en la que sale el jugador con un famoso usuario que suele llevar una cabeza de caballo. Esto ha desatado todo tipo de comentarios en los comentarios de la publicación.