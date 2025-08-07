El informático Chema Alonso abandona el Comité Técnico de Árbitros tras fichar por Cloudfare, empresa en la lista negra de LaLiga

El experto en seguridad informática Chema Alonso se marcha del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, tal como informó Isaac Fouto este jueves.

Alonso había sido incoporado al organigrama de la Federación Española para encargarse del desarrollo de la Inteligencia Artificial en los sistemas que maneja el CTA, entre otras cosas, para asignar los árbitros encargados de cada jornada.

Según tal información, Chema Alonso deja el CTA por motivos personales: al parecer, por incompatibilidad con su fichaje con la empresa Cloudfare, con la que ha firmado esta misma semana.

CLOUDFARE, EN LA LISTA NEGRA DE LALIGA

Chema Alonso firmó por Cloudfare como vicepresidente y responsable de desarrollo internacional. Pero se da la circunstancia de que Cloudfare es una de las empresas a las que LaLiga tiene puestas la cruz porque, el organismo que preside Javier Tebas ha denunciado en múltiples ocasiones que en Cloudfare se alojan servidores de páginas que ofrecen partidos de fútbol de forma pirata.

De hecho, LaLiga tiene potestad, con el respaldo de la Justicia, para que diferentes proveedores de internet de nuestro país impidan el acceso a Cloudfare durante la celebración de partidos de LaLiga, lo que suele generar, durante cada fin de semana, muchas molestias por parte de usuarios que consultan otras webs alojadas en dicho servidor y que nada tienen que ver con la piratería.