El surrealista motivo por el que un equipo de Tercera no paga a dos de sus jugadores

Este miércoles, el Club de Fútbol Jaraíz, equipo que milita en la Tercera División, emitió un comunicado oficial con el objetivo de aclarar públicamente su situación económica tras aparecer en la lista de clubes con deudas a futbolistas publicada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

los jugadores dan su versión

En dicho documento, el Jaraíz figura como una de las entidades con pagos pendientes a jugadores, concretamente por una deuda económica con los futbolistas Ticiano Pérez y Álvaro Garrido. El club ha querido explicar los motivos de esta situación de manera pública, ya que se ha visto dañada su imagen por una información desde su punto de vista incompleta.

Cope Álvaro Garrido y Ticiano Pérez

Desde Deportes COPE pudimos hablar con uno de los jugadores afectados como es Ticiano Pérez, y nos comentó su punto de vista ante la problemática acontecida: " Me vi sobrepasado con esto. Mi familia y yo estamos desconcertados con la acción del director deportivo Miguelín y con todo lo referente a no pagar. A raíz del comunicado se pusieron en contacto conmigo unos ex jugadores del club que tuvieron experiencia similar".

También, Tiziano Pérez nos explicó que la situación del piso no es algo que le atañe ni a él ni a su compañero Álvaro Garrido: "En ese piso han vivido más personas esta temporada además de Álvaro y yo, dato importante. Jaraíz de la Vera es un pueblo encantador y su gente también. Fue mi primera experiencia fuera de casa y fue todo muy bien excepto el momento de pagar primas, etc... Aconsejo a todos que se afilien a AFE. Gracias y quiero enfocarme en lo mío y dejar esto último como un aprendizaje."

Desde la entidad extremeña se ha transmitido un mensaje de responsabilidad y compromiso con sus jugadores, explicando que el impago de las nóminas no es algo casual, a lo que se ha añadido que el club no tiene ningún problema económico.

Ambos jugadores han vivido en un piso cedido por el club durante la temporada 2024/25 y la directiva reclama a los dos que generaron desperfectos en la vivienda por un valor de 1900 euros. Deuda que no han pagado, motivo por el cual el club ha decidido no abonarles las nóminas del último mes.

Por si fuera poco, antes de que todo esto se hiciera público, el club cacereño envió un comunicado a la AFE acompañado de fotografías del estado en que se encontraba el piso. El objetivo era hacer ver a la Asociación de Futbolistas Españoles que la razón por la que no se había pagado a ambos jugadores eran los desperfectos que supuestamente habían causado en la vivienda donde residieron.

Página web de AFE

Pero, la AFE desmereció y desoyó las connotaciones del club haciendo público la deuda. La entidad que aboga por los derechos de los futbolistas se preocupa porque sus asociados cobren sus nóminas independientemente de los impedimentos que puede tener el club, o cualquier problema que pueda surgir entre ellos durante la temporada.