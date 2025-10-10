Granada y Las Palmas empatan y siguen sumando puntos

Granada y Las Palmas empataron 0-0 en el Nuevo Los Cármenes.

Granada y Las Palmas iniciaron la novena jornada de Segunda División con un empate sin goles (0-0) en el Nuevo Los Cármenes en un partido equilibrado que permite alargar las buenas sensaciones y el buen momento de ambos conjuntos.

El primer tiempo fue entretenido, con Las Palmas teniendo el control a partir de la posesión de balón pero asfixiado por un Granada que presionó bien y pisó el campo contrario con peligro.

El meta croata Dinko Horkas mandó a córner un peligroso tiro de Álex Sola, el senegalés Souleimane Faye también buscó el gol con dos acciones individuales mal concluidas, mientras que Jorge Pascual chutó fuera por poco desde lejos.

El equipo visitante tiró siempre que pudo sobre el joven Iker Garcia, debutante en la meta local por estar con sus selecciones Luca Zidane y Ander Astralaga y que intervino con acierto a un remate de Ale García flojo, pese a estar en franca posición para marcar y a un saque de esquina directo de Manu Fuster.

La tónica de la segunda mitad fue diferente, con un Granada dominador y perdonando el gol en clarísimas ocasiones de Pedro Alemañ y de Sergio Ruiz, que casi marca de tacón el gol de la jornada.

Las Palmas mejoró en la media hora final con los cambios y los dos equipos parecieron conformarse con el empate con el paso de los minutos, sin que ninguno hiciera méritos suficientes para ganar en ese tramo final.

Tuvieron que ser sustituidos por lesión dos jugadores que entraron desde el banquillo y que apenas duraron unos minutos en el campo: por parte del Granada el marroquí Mohamed Bouldini y por parte de Las Palmas el uruguayo Jeremía Recoba.

FICHA DEL PARTIDO:

0.- Granada: Iker García; Pau Casadesús, Oscar, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz (Trigueros, m.90), Alemañ (Pablo Sáenz, m.75); Álex Sola (Samu Cortés, m.90), Faye y Pascual (Bouldini, m.68) (Gagnidze, m.75).

0.- Las Palmas: Horkas; Marvin, Herzog (Álex Suárez, m.57), Barcia, Clemente; Amatucci, Loiodice (Kirian, m.65), Iván Gil (Recoba, m.57) (Mata, m.77); Manu Fuster, Viti y Ale García (Pejiño, m.57).

Árbitro: Álvaro Moreno (C. Madrileño). Mostró cartulina amarilla al local Diallo (m.79) y al visitante Clemente (m.63)

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.295 espectadores. Hizo el saque de honor la atleta María Pérez, cuádruple campeona del mundo de marcha.