La increíble millonada que recibirá el Atlético y pierde el Barça por el SuperMundial de Clubes

El Atlético de Madrid se aseguró su presencia en el Mundial de Clubes de 2025, que estrena formato con 32 equipos y un mes de duración, después de la eliminación este martes del FC Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain. "Como resultado de sus actuaciones en Champions League durante las últimas cuatro temporadas, el Atlético de Madrid se ha asegurado su lugar en el Mundial de Clubes de 2025", confirmó FIFA en sus redes sociales.

As a result of their performances in the @UEFA@ChampionsLeague over the past four seasons – and @FCBarcelona’s elimination from this year’s competition last night – @Atleti have secured their place at the FIFA Club World Cup 2025. pic.twitter.com/VyyURlhywN