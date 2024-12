La imagen polémica de la jornada: El gesto de prepotencia del árbitro Cuadra Fernández con Vitor Roque

El Betis rompió este domingo su mala racha en LaLiga con una importante victoria ante el Villarreal, rival directo en la lucha por Europa, a pesar de jugar durante algo más de una hora en inferioridad numérica por la rigurosa expulsión de Chimy Ávila, que derrribó por detrás a Alex Baena. Los andaluces acabaron muy enfadados con la actuación de Cuadra Fernández. Tanto que su presidente cargó contra el colegiado tras el encuentro.

En las redes sociales ha causado indignación una jugada ocurrida en el minuto 65 con 1-2 en el marcador. En ese momento el trencilla señala una falta a Vitor Roque por derribar a un contrario. El brasileño se acerca a Cuadra Fernández y le explica que no ha tocado al rival a lo que este con actitud chulesca le dice, según puede leerse en sus labios, "¿Qué no lo tocas? Pues toma, una amarilla. Para que no lo toques otra vez", mientras le guiña el ojo al mostrarle la tarjeta y se marcha con una sonrisa.

DAZN Cuadra Fernández enseña la cartulina amarilla a Vitor Roque mientras le guiña un ojo.

En el acta Cuadra Fernández explica que expulsó al Chimy Ávila "por realizar una entrada a un adversario por detrás derribándolo, sin ninguna intención de jugar el balón y teniendo al contrario por objeto. Posteriormente le lanza una segunda patada, esta sin llegar a alcanzarle".

El presidente del Betis, Ángel Haro, criticó con dureza la actuación del árbitro y la del VAR y afirmó que la acción en la que fue expulsado el argentino Chimy Ávila, "más que un error grave, es una grosería y un insulto al beticismo".

RFEF Acta arbitral del partido entre el Villarreal y el Betis.

Después de que el técnico chileno Manuel Pellegrini se pronunciara sobre lo imperioso de que el VAR intervenga en este tipo de jugadas que, en su opinión, desequilibran los partidos, Haro intervino telefónicamente en la televisión del club para censurar la actuación arbitral y centrarse en una acción que calificó de "inexplicable".

Explicó que no es sólo la expulsión, sino "las tarjetas a diestro y siniestro" que se sacaron cuando desde el banquillo se pidió la revisión del VAR y confió en las diligencias que se abran en el Comité Técnico de Árbitros una vez se analice la jugada y los audios porque, según dijo, "cuando hay errores hay que pedir explicaciones".