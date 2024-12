La incredulidad de Pedro Martín por la expulsión del Chimy Ávila: "No es roja ni harto de vino"

El Chimy Ávila ha sufrido este domingo su octava expulsión como jugador en España. El argentino ha visto la roja directa, tras una entrada sobre Álex Baena en el círculo central, que Cuadra Fernández no ha dudado en enseñarle. Justo hacía un minuto que el Betis se había adelantado en el marcador en Villarreal con un gol de Vitor Roque.

Delantero de carácter, se caracteriza por la intensidad con la que vive los partidos y que en ocasiones le juega malas pasadas. Se trata de un futbolista muy aguerrido que ha conseguido llegar al éxito pese a sufrir dos gravísimas lesiones en su carrera cuando se encontraba en su mejor momento. Sin embargo, muchas veces es criticado por esa aceleración. De hecho, la pasada semana la afición del Barcelona la tomó con él por varias entradas que realizó sobre futbolistas culés en la visita azulgrana al Villamarín.

Una de sus expulsiones más famosas ocurrió en la 2022/2023 en un Osasuna-Atlético de Madrid en el que los rojiblancos se impusieron por 0-2 en Pamplona tras propinar un fuerte pisotón en la pierna a Álvaro Morata en el minuto 85 de partido. Tras una jugada junto al banderín de córner, en la que también acabó en la calle el delantero madrileño por golpear a Iker Muñoz, el argentino saltó sobre Morata pisando con los tacos en la tibia del atacante en una imagen peligrosísima que le costó la tarjeta roja.

Esa misma temporada, en el partido de la segunda jornada ante el Athletic de Bilbao, ya le pasó lo mismo tras otra acción en la que entró al balón con los dos pies por delante ante Alex Berenguer. En aquel momento su técnico Jagoba Arrasate le dio un tirón de orejas en rueda de prensa afirmando: "No tiene ningún sentido y no es la primera vez ni la segunda".

Pero sin duda la imagen más famosa tiene que ver con Nico Williams. El 4 de enero de 2022, en otro Osasuna-Athletic y con el partido ya sentenciado se lanzó contra el menor de los Williams en una banda con los pies por delante y en alto. Una entrada muy fuerte en la que por suerte no llegó a tocar al bilbaíno que podría haber salido muy mal parado. Posteriormente el argentino pidió perdón a su rival por la acción y aseguró que "no soy de esas personas que van a hacer daño y menos a los chavales". El rojiblanco aceptó de buen grado las disculpas.

Los compañeros hablan del Chimy

Tras su llegada al Betis en el pasado mercado invernal, fue protagonista indirecto antes del encuentro que enfrentaba en el Villamarín entre los verdiblancos y el Athletic de Bilbao. Trascendieron unas imágenes de una conversación de dos compañeros del delantero: Pablo Fornals y Aitor Ruibal.

En esa conversación, Fornals apuntaba lo siguiente: "Hay que intentar que el Chimy no cree una guerra desde el primer momento". Ruibal, por su parte, añadía que "las va a crear". Fornals volvió a tomar la palabra y sentenció: "Ya ya, pero no nos conviene".

Pedro Martín disculpa al argentino

Este domingo vivió una nueva expulsión, la primera de la temporada tras una falta sobre Alex Baena en La Cerámica. El andaluz conduce el balón cuando el argentino le tira una patada, pero no llega a impactar con él. Baena se tira al suelo llevándose la mano a la pierna y Cuadra Fernández le muestra la roja. El VAR no le desdice y el delantero se va a la calle.

La jugada ha enfadado a Pedro Martín que no entiende la expulsión del Chimy Ávila: "El gesto es de hacer la zancadilla, pero a lo mejor le mete más fuerza a la acción. Eso no es roja ni harto de vino. Amarilla por la intención. Es una expulsión muy exagerada. Hemos visto acciones del Chimy mucho más exageradas que no han sido roja. Es una zancadilla sin más. Se ha equivocado", afirmaba el experto arbitral.

