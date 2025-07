Ilia Topuria habla de su siguiente rival: "Si se da el combate dejaría el título vacante"

Ilia Topuria, actual número uno del ranking libra por libra de la UFC, estuvo el pasado 23 de julio como invitado en el popular podcast Full Send, uno de los más influyentes de Estados Unidos, conocido por su cercanía con Dana White, presidente de la UFC, y por entrevistas con personalidades como Donald Trump.

el próximo rival de ilia topuria

Durante su participación, El Matador dejó varias noticias relevantes para los seguidores del MMA. La más destacada fue que su próximo rival podría ser Justin Gaethje o Paddy Pimblett, y que la pelea tendría lugar a finales de este año. Ambos combates generarían una enorme expectación: Gaethje, con un récord de 26-5, es un veterano del octágono que ha enfrentado a leyendas como Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier y Max Holloway. Por otro lado, Pimblett, con un récord total de 23-3 y aún invicto en UFC, ya tiene historia con Topuria tras hacer polémicos comentarios sobre la guerra en Georgia, lo que generó tensión entre ambos.

La lucha entre Topuria y Arman Tsarukyan

Topuria también sorprendió al afirmar tajantemente que no tiene intención de pelear contra Arman Tsarukyan, actual número uno del peso ligero: “Nunca le voy a dar una oportunidad. Si ese es el caso, entonces que se queden con mi cinturón.”

Esta declaración ha causado revuelo, ya que muchos esperaban ese enfrentamiento como el próximo gran duelo. Tsarukyan respondió en redes sociales con un video insinuando que Ilia lo está esquivando, y añadió: “Imagina que te consideras campeón, pero ya estás buscando una salida. Puedes dejarlo vacante o me lo quedo yo. De cualquier manera, es mío.”

el sueño de topuria

Además, Ilia Topuria ha revelado que le encantaría probar suerte en el boxeo enfrentándose a un rival de talla mundial. De hecho, se atrevió a decir que le gustaría medirse contra el ganador de una de las peleas más esperadas del momento: el Canelo Álvarez vs. Terence Crawford:“Lo hicieron con Conor, ¿por qué no conmigo? Me encantaría ir al boxeo. Me encantaría enfrentar al ganador de Canelo y Crawford, a Canelo, porque él era mi ídolo... Siempre hay respeto por todos, pero tengo que intentarlo, ¿por qué no? Siento que puedo hacerlo.”