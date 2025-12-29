El homenaje de COPE a Amelia del Castillo con Julia del Mar: "Se ganó el respeto de todos"

Este sábado 27 de diciembre fallecía, con 82 años, Amelia del Castillo Cobos, pionera del fútbol femenino en nuestro país al haber fundado el Club Atlético de Pinto y convertirse el 15 de octubre de 1963 en la primera presidenta en la historia del fútbol español. Era también la madre de nuestra queridísima compañera Gemma Santos.

Una mujer pionera, valiente y un ejemplo para toda la ciudad de Pinto que ha decretado tres días de luto oficial en honor de Amelia, Hija Predilecta de la ciudad, por la que las banderas ondearán a media asta. Este lunes en Deportes COPE hemos querido rendirle homenaje y para ello hemos contado con Julia del Mar, que le realizó una preciosa entrevista en el Diario Marca junto a Almudena Rivera.

COPE Amelia del Castillo y Gemma Santos en un estudio de la Cadena COPE

"Yo quise ser entrenadora, pero la Federación no lo permitió, solamente me dejaban ir al teórico, pero a las prácticas nada. Cuando yo me sentaba en el banquillo, fíjate lo que me llamaban y me decían. De todo. Incluso en Pinto yo tenía amigas, pero cuando empecé en el fútbol las madres las tenían totalmente prohibido que hablaran conmigo. Unas me llamaban marimacho, otras fulanilla... Ha habido respeto en que no he tenido que parar los pies a nadie, ni me han hecho propuestas de nada. Ahora, llamarme, de todo", recordaba la propia Amelia del Castillo.

La propia Julia ha querido descubrir a los oyentes a una mujer que en sus palabras "era todo". "Imagínate en los años 60. Una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, tenía que tener el permiso del marido o de los padres... Amelia le dice a sus padres 'quiero ser entrenadora' y ellos la apoyan desde el primer momento. Quiso hacerlo por el bien del equipo de su pueblo. Ella entrenaba a amigos suyos de la infancia. Fue a ver a Santiago Bernabéu y Vicente Calderón para que le dieran cemento y yeso... Convenció a todos en el pueblo para convertir un descampado en el campo de Pinto. De ahí formaron el primer equipo en el que ella entrenaba. Se ganó el respeto de todos y como no le dejaron ser entrenadora se hizo presidenta, que eso si podía serlo", relataba sobre sus inicios en el fútbol.

Agencias Amelia del Castillo da nombre al estadio del Club Atlético Pinto.

Ella siempre quiso ser entrenadora y una de las cosas a las que más cariño tenía era a una foto en la que se le veía en un banquillo: "No me dejaban ser entrenadora, pero yo mandaba, yo era la que entrenaba", solía decir. Además, Julia del Mar ha desvelado cómo conoció a su marido, Santos de la Parra, gerente del Getafe durante muchos años: "Antiguamente los equipos tenían la obligación de recoger al colectivo arbitral para llevarlo a los campos. Si ellos iban de Pinto a jugar a Parla, cogían al árbitro y lo llevaban. Un día recogieron a Santos de la Parra que era árbitro y ahí se conocieron y se enamoraron".