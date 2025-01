La hoja de ruta de Louzán como presidente de la RFEF: Cambios en la Copa del Rey y Valencia como sede del Mundial 2030

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que no se plantea "otra posibilidad" que seguir al frente de la entidad, incluso si el Tribunal Supremo confirma su inhabilitación el próximo 5 de febrero, porque cree "firmemente en la justicia", al mismo tiempo que reveló que Kuwait y Estados Unidos están interesados en organizar la Supercopa de España e insistió en que, en la última edición, "parece ser" que Joan Laporta, "sí" insultó a directivos federativos.

"Sí, claro. Yo no me planteo otra posibilidad, porque creo firmemente en la justicia", dijo sobre si cree que podrá seguir en la presidencia de la RFEF en el caso de que el Tribunal Supremo confirme la condena de siete años de inhabilitación por prevaricación, en declaraciones al programa 'El Cafelito de Josep Pedrerol' recogidas por Europa Press.

El ex presidente de la federación gallega está condenado por prevaricación durante su etapa en la Diputación de Pontevedra, aunque la sentencia no es firme y está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo, que resolverá el próximo 5 de febrero. Louzán concedió presuntamente una subvención de 86.331 euros para mejorar el campo de fútbol de Moraña y, según la jueza inicial del caso, el procedimiento no es conforme a la ley de contratos del Estado.

En sus declaraciones, Louzán también defendió que jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí "es una buena decisión" que él apoya, aunque tienen ofertas de otros países para acogerla. "Ahora tenemos una llamada de otro país, Kuwait, y también Estados Unidos. Pero hay un contrato con Arabia hasta el 2028", advirtió.

EFE Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en el estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudí

En la última edición de la Supercopa, fue protagonista Dani Olmo y su inscripción 'in extremis' por la cautelarísima del Consejo Superior de Deportes (CSD), y Louzán recalcó que la Federación "lo que cumple es lo que está regulado". "Argumentos tendrá el CSD para dar la cautelarísima. Nos han pedido documentación a nosotros, a LaLiga también. Y tendrá que resolver", expresó.

Por esta situación, Louzán defendió que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, insultó a directivos de la RFEF. "A mí no. A directivos que estaban allí, directivos de la RFEF, parece ser que sí. Aparte había testigos del ámbito periodístico que así lo acreditan. También, aparte de decirme los directivos. Se disculpó a su manera, al día siguiente, me dijo que el fútbol es pasión. Vamos a intentar que vuelva el agua al cauce", afirmó.

EFE Florentino Pérez y Joan Laporta, en la Supercopa de España.

Un torneo que disputan los hombres en Arabia y que "podrían" jugar las mujeres allí también en el futuro. "En Arabia están interesados en promocionar el fútbol femenino. Hay que recordar que hace cuatro años en Arabia las mujeres no jugaban al fútbol. Ahora sí. Ahora van a los estadios, participan de todo. Todo eso ahora se ha logrado. Por eso digo que a veces hay ese planteamiento de decir, 'oye, yo creo que hay que ayudar a la evolución'. Si un país quiere evolucionar, ¿por qué no?", dijo.

Además, avanzó que quiere introducir un cambio en el "atractivo" formato de Copa del Rey. "Para el fútbol es bonito. Hemos ganado en emoción, pero quiero cambiar que las dos primeras fases los enfrentamientos sean por proximidad geográfica", informó, antes de anunciar un nuevo órgano arbitral que contará con la participación de LaLiga y la Liga F.

"Vamos a crear un comité técnico de árbitros que nos permita trabajar en común. Porque ahora trabajamos, sí, pero cada uno en su ámbito. No es una idea de Tebas, es una idea mía", señaló el gallego, que criticó la "lamentable, denigrante" situación del 'caso Negreira'. "Si esos hechos, judicialmente, cuando se sepan, son realmente así, siento vergüenza. Pero sí estoy convencido, plenamente, de que no ha habido una influencia arbitral en ese sentido", relató.

Visita de Louzán al Nou Mestalla

Respecto al Mundial 2030, Louzán reiteró que "Valencia tiene que ser sede" y es para lo que está "trabajando". "Tengo plena confianza que va a suceder. No nos podemos permitir que España no tenga una sede como el Nuevo Mestalla. Va a ser el estadio más moderno que va a tener el Mundial de 2030 en España. Soy muy optimista, porque sé que alguna de las once sedes estaría en disposición de ceder su sede para que fuera Valencia", reveló, aunque sin decir el nombre de esa sede.

Y dejó claro que quiere que la final sea en el Santiago Bernabéu. "Eso es lo que yo quiero, es la capital de este país, el estadio con mayor capacidad. La capital del Estado debe albergar una final de un Mundial. Y si fuera Barcelona tampoco pasaría nada", comentó, antes de confesar que la selección tendrá director deportivo, "otra figura relevante del fútbol español".

Jesus Hellin 2022 El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales

Finalmente, Louzán recordó el "enfrentamiento muy fuerte" entre Luis Rubiales y Javier Tebas, en el que "era o con papá o con mamá; o con LaLiga o con la RFEF". "Y eso no va conmigo. Por eso, intenté que mi relación con Javier no perjudicara los intereses de la Federación que yo representaba", rememoró.

"La relación que Javier y yo teníamos no era tan intensa durante ese tiempo. Rubiales sabía que tenía buena relación con Tebas, y le molestaba mucho. Durante un tiempo era enfrentamiento permanente conmigo. Porque yo no voté a Rubiales. Entonces, él no lo llevaba bien", expresó, antes de negarse a calificar "el trabajo de Rubiales" (al frente de la RFEF). "Habrá algunas cosas que haría bien. Pero en otras... Ya está muy calificada en la sociedad", agregó.