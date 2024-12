Rafael Louzán, en El Partidazo de COPE: "No sé lo que pasará mañana, pero tengo mucha fe en que prospere mi recurso"

Este lunes, Rafel Louzán fue nombrado nuevo presidente de la RFEF tras haber conseguido 90 votos, por los 43 de Salvador Gomar. Además, hubo 4 votos en blanco y uno nulo para un total de 138 votos. Y el nuevo presidente estuvo en directo en El Partidazo de COPE para hablar con Juanma Castaño de su nuevo cargo: "El pronóstico se ha ido cumpliendo, estábamos cerca de los 100 y el pronóstico no ha fallado. Yo estaba plenamente confiado del resultado".

Rafael Louzán, junto a Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE

El 5 de febrero será un día clave para Louzán, cuando el Supremo decida sobre el recurso contra su condena, desde 2022, a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricar cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra: "El fútbol español no puede parar, como la de de la Fuente. He hablado esta tarde con Infantino esta tarde y me preocupa que Valencia y Vigo entren como ciudades candidatas. Hay muchos retos por delante, además de la organización de la casa. Empieza un tiempo nuevo. Tengo confianza y fe en cuestiones importantes, como es esa. Y el fútbol español también confía".

El nuevo presidente habló de la mala relación con el Gobierno: "Me hubiera gustado que algún representante hubiera estado allí pero mañana me dirigiré a la ministra para estar a su disposición porque es el Mundial del país. Han dicho muchas cosas pero sigo muy confiado, estoy muy tranquilo. El fútbol español ha hablado hoy de manera aplastante. Es el mejor resultado de la historia con dos candidaturas".

Sobre la renovación y la mejora de contrato del actual seleccionador, Luis de la Fuente, dijo que "hablé con él hace unos días cuando le operaron de la rodilla; ahora tendremos que vernos, cuando esté recuperado, y cerrar ese tema. Vamos a llegar a un acuerdo porque tenemos al mejor posible, un hombre de la casa con los mejores éxitos".

Louzán recalcó que dará prioridad a tener buen relación con los clubes: "Hablando con las chicas de la selección nos dijeron que falta un enlace. Hay que tener una sensibilidad especial, para que haya un entendimiento bueno entre los clubes y la Federación porque son quienes tienen a los jugadores. Hay que tener una muy buen relación con los clubes y tener mucha comprensión con ellos".

También habló sobre si habrá cambios en el Comité Técnico de Árbitros: "De entrada no debería haber cambios, salvo si es para mejorar. Se merecen la solidaridad y el cariño de todo el fútbol español. Tiene que haber una unidad de criterio".

Por último, sobre su relación con el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que "No trato de parar los pies, Tebas y yo tenemos una muy buena relación. Vamos a buscar lo que nos une, que es casi todo. Hace falta una buena relación de la Liga con el Real Madrid".