Laporta explica su famosa 'butifarra' en el palco de la Supercopa de España: "Nos han linchado antes del juicio normal"

El presidente del Barcelona Joan Laporta atendió este martes a la prensa donde explicó lo ocurrido con Pau Víctor y Dani Olmo, una vez que el CSD le concediera la cautelar, y además repasó varios temas de la actualidad blaugrana.

dani olmo y pau víctor

Joan Laporta repitió que entregaron la documentación "en tiempo y en forma". El dirigente culé estaba convencido de que ellos tenían "la razón jurídica" y que solo faltaba que alguien se la diera.

"No quiero entrar en el fondo del asunto, pero lo que quiero decir es que hemos cumplido la normativa y creemos en el estado de derecho y para que el CSD haya aceptado tiene que contemplar que se esté haciendo un daño de difícil reparación y por ello los servicios técnicos del CSD y la Abogacia del Estado nos concedieron la medida cautelar", apuntó Laporta.

EFE Joan Laporta, en rueda de prensa

polémica en el palco

El presidente culé dejó el pasado miércoles una de las imágenes de la Supercopa. Tal y como desvelaron nuestros compañeros de Esports3, Laporta entró en el palco antes del encuentro ante el Athletic con una eufórica desmedida, llegando a realizar un corte de mangas como se aprecia en las siguientes imágenes.

En la rueda de prensa de este martes, Laporta fue cuestionado por este gesto, y así se explicaba el dirigente blaugrana: "Tenía una euforia contenida porque habíamos conseguido una cosa díficil, contra todo y contra todos, como siempre y tuve esa reacción. No me gusta hacer el paripé y tuve una reacción, que es la que es, y ya está hecho".

Joan Laporta lamentó que "primero nos han linchado antes del juicio normal" y además quiso dar las gracias a todos aquellos que han estado con él y su directiva en todo momento, lanzando un dardo a la oposición: "He visto un exceso de bilis.

"Nada de lo que ha pasado en estas últimas semanas nos ha sorprendido. Si repasa la historia del Barça se puede ver que se podía preveer estas reacciones y no es casualidad que cuando el Barça vuelve a emerger en el fútbol, diferentes actores con sus aparatos mediáticos, emergen para aportar un relato que no tiene nada que ver con la realidad", añadió el presidente del Barcelona.

Por otro lado, negó que insultara a nadie en el palco ni que agarrara a nadie del cuello: en ningún caso no insulté a nadie y no cogí a nadie del cuello: "No hice nada de lo que dicen. Proferí unas palabras en un marco de una euforia, que tenía parte de indignación. Con los presidentes de las Territoriales, nada más lejos de la realidad. No iba con ellos".

florentino pérez

El presidente del FC Barcelona agradeció también a los clubes que no se posicionaron "en contra" de la cautelarísima para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, entre los que estaría el Real Madrid, con cuyo homólogo, Florentino Pérez, estuvo el pasado domingo Arabia Saudí, y aunque no quiso desvelar "conversaciones privadas", sí reconoció que han compartido la necesidad de "mejorar algunos aspectos" de la Supercopa de España, sobre todo a nivel económico.

EFE Florentino Pérez y Joan Laporta

"No voy a desvelar las conversaciones privadas que he tenido con otros presidentes, lo que sí puedo decir es que los clubes que no se han posicionado en contra les estoy agradecido porque creo que han visto claro que no era el camino por donde tenían que ir", expresó

canales de whatsapp

