El hartazgo de la estrella marroquí Ziyech: "Se acabó, no quiero jugar aquí, no tendría que haber venido"

En Turquía, llaman la atención (pero no sorprenden) las declaraciones que ha hecho la estrella de la selección de Marruecos Hakim Ziyech en el Galatasaray, al periodista turco Haluk Yürekli.

El mediocentro no aguanta más. Desde que recaló en el Galatasaray procedente del Chelsea, en el verano de 2023, su paso por el club turco ha sido todo un calvario, y por eso carga contra el club y, especialmente, con su entrenador.

Su fichaje por el Galatasary fue muy bien acogida, dado que venía un jugador con sobrada experiencia en el fútbol europeo y además internacional absoluto con la selección de Marruecos. Primero llegó en calidad de cedido y, después, terminó fichando como agente libre.

Harto de no jugar, Ziyech no puede ser más contundente: "Se acabó. Ya no quiero jugar más aquí", reconoció antes de asegurar que se marchará del equipo cuando se abra el próximo mercado invernal.

Del entrenador Okan Buruk, dijo: "Nunca he visto un entrenador con tan poco nivel".

Ziyech solo ha participado en once partidos en las cuatro competiciones en las que juega el Galatasaray. Por eso se quiere ir, cerrar la puerta y no mirar atrás. Por sus declaraciones da la clara sensación de que se arrepiente haber recalado en el equipo del país otomano: "Solo quiero que me dejen en paz, pase lo que pase. Lamento haber venido aquí".

Según la prensa neerlandesa, Ziyech tendría ofertas para irse este próximo mes de enero a algún club de Países Bajos y también del fútbol saudí.