Hansi Flick desvela cómo vivió el aplazamiento del viaje a Japón y habla del dorsal 1 para Joan García

El FC Barcelona se ha impuesto este domingo en su primer partido de la pretemporada frente al Vissel Kobe (1-3), en el que Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji, este último con gol incluido, debutaron como azulgranas y en el que Lamine Yamal lució por primera vez el '10' a la espalda, y además, el nuevo guardameta llevó el 1 que hasta ahora lo tenía el alemán Ter Stegen

Mucha es la polémica que rodea al asunto de la portería del Barça, sobre todo después de que Ter Stegen anunciara que iba a estar tres meses de baja, en vez de cuatro que hubiera posibilitado la inscripción de Joan García.

Por ello, se le ha preguntado al técnico alemán Hansi Flick por esta circunstancia del dorsal de Joan García en la rueda de prensa postpartido: "El número 1 es solo para la gira de verano. Los números son solo para la gira pero por supuesto que Pedri es el 8, lamine el 10, Raphinha el 11…se trata de esto. Pero solo es para la gira".

Por otro lado, también habló de la otra polémica que ha rodeado este partido, que fue la cancelación, y posterior visto bueno, al viaje a Japón por problemas con el promotor de la gira por el país nipón: "Fui informado el día antes, antes de ir a cenar con mis ayudantes y me sorprendió pero al final es una decisión del club y en aquel momento no había opción, pero después todo ha ido hacia la buena dirección y he de dar las gracias por haber podido jugar aquí"

"Puede ser que hayamos perdido dos días de entrenamiento pero al final estamos trabajando duro aquí y hoy hemos hecho un buen esfuerzo", añadió.

En otro orden de cosas, Flick explicó por qué el debutante Marcus Rashford ha tenido menos minutos que el resto, después de entrar en el 46 y abandonar el campo en el 80. "Lleva una semana menos que el resto. No está entrenando tanto con el balón y queremos cuidarlo"

Por último, afirmó que que Roony Bardghji forme parte del primer equipo "depende de él". "Tiene una semana menos de entrenamiento con balón, pero estoy feliz con lo que estoy viendo. Los jóvenes tienen que mejorar. No es fácil esta temporada, pero, como en la pasada, seguimos trabajando duro para ganar títulos", finalizó.