El águila bicéfala sobrevuela Belgrado en una imagen histórica para Albania

Un gol de Rey Manaj al borde del descanso, celebrado con la señal del águila bicéfala con las manos, dio este sábado un histórico triunfo ante Serbia a Albania (0-1), en un choque clave para la clasificación para el Mundial 2026, pero pleno de carga política por el pasado de ambos países.

Fue un choque de alta tensión como se esperaba. Lleno de precauciones para evitar las escenas vividas en el 2014, cuando el equipo serbio recibió al albanés en Belgrado y que estuvo plagado de incidentes que provocaron la suspensión del choque poco antes del final.

Esta vez, las entradas al estadio fueron personalizadas, solo disponibles para ciertos grupos y sin acceso para los visitantes en un recinto reducido en su aforo por seguridad. Quedaron prohibidos, además, símbolos albaneses en el campo. De hecho, la federación de Serbia no exhibió la bandera de su rival en el estadio en la víspera del choque.

Aun así, la situación se agitó en el añadido de la primera parte, con el gol de Albania. Cuando una volea desde el punto de penalti de Rey Manaj, que recibió un pase de Arlind Ajeti, superó al meta Djordje Petrovic. Se desató la euforia en el jugador que corrió a su banquillo cruzando las manos, como símbolo del águila que subraya la identidad y el orgullo albanés ante su máximo adversario.

EFE Rey Manaj celebra su gol haciendo el gesto del águila bicéfala.

La tensión creció y los duelos entre los jugadores aumentó. Se evidenció la intensa rivalidad futbolística arraigada en la historia política de ambos en un duelo deportivamente clave para los dos.

Albania consiguió un triunfo fundamental que le asienta en el segundo puesto del Grupo K, a cuatro puntos del líder, Inglaterra, con un partido menos y la clasificación directa en la mano. Serbia, que sufrió otro revés seguido, es tercero, a cuatro puntos de Albania.

EFE Dragan Stojkovic da indicaciones durante el partido a sus futbolistas.

humillación en serbia

El seleccionador de Serbia, Dragan Stojkovic, anunció su dimisión tras la derrota. "Esta derrota no debería haber ocurrido, asumo la responsabilidad", dijo el técnico de 60 años a la prensa a última hora del sábado. Además, confirmó que ya había presentado su dimisión al presidente y al secretario general de la Asociación Serbia de Fútbol. "El resultado ha sido malo, no me lo esperaba", dijo Stojkovic sobre el partido en Leskovac