Los fichajes estrella de Gerard Piqué para Kings League: de dos leyendas del Real Madrid a un influencer

La Kings League de Gerdad Piqué vuelve con noticias. Brasil se prepara para ser el epicentro del universo Kings League, y no solo por ser la actual campeona del mundo y contar con el Corona de Oro. El país organizará el próximo Mundial, el Kings World Cup Nations, con el respaldo de figuras como Neymar o Kaká y un nuevo presidente de lujo: Ronaldo Nazario.

Aunque su papel exacto todavía no ha sido detallado, todo apunta a que Ronaldo Nazario. Algo similar a lo que pasó con Zlatan Ibrahimović, quien fue el presidente simbólico en la Kings World Cup de México.

Pero esta no es la única novedad porque también se han incorporado la leyenda del Real Madrid, Marcelo, y el popular creador de contenido Plex como presidentes de equipo en la nueva Kings Cup Spain, que arrancará el próximo 19 de octubre.

Además, la Queens Cup Spain, la versión femenina, debutará el 25 de octubre con la influencer y colaboradora de televisión Marina Rivers al frente de su propio equipo. El evento en Río también desveló los primeros detalles de la próxima Kings World Cup Nations, que tras el éxito arrollador de su edición inaugural a comienzos de este año en Italia, regresará en enero de 2026 con 20 naciones compitiendo por el título mundial.

una nueva temporada

La nueva temporada introduce las Kings Cup y Queens Cup, competiciones que se disputarán en Brasil, Alemania, Italia, MENA, México y España. El formato incluye una fase regular con los equipos divididos en dos grupos y una fase de Last Chance para acceder a la ronda final. Como novedad, se introduce el Challenger Mode: en cada jornada, un equipo de un grupo se medirá a un rival del otro, y el grupo con más victorias obtendrá una plaza extra para la fase final.

El culmen de la competición continental llegará el 22 de noviembre en el Velodrom de Berlín, donde se celebrarán las Finales Europeas de la Kings Cup con los campeones de Alemania, Italia y España. Un día antes, el 21 de noviembre, el Estadio de Béisbol Harp Helú de Ciudad de México acogerá la Finalissima, que enfrentará a las finalistas de la Queens Cup Spain y la Queens Cup México.