El Barça incendia las redes sociales con un polémico mensaje en el Día de la Hispanidad: "Visca Catalunya"

Este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y son varios los clubes que han utilizado sus redes sociales para felicitar a sus seguidores por la fiesta. Getafe, Villarreal, Betis, Sevilla o Valladolid han publicado mensajes en sus cuentas oficiales con la bandera española. También lo ha hecho el Barcelona, aunque en su caso algo distinto y provocando una gran polémica.

El club azulgrana ha escrito "Visca el Barça y visca Catalunya" con la bandera catalana y la del equipo en su cuenta de Twitter en castellano en la que cuenta con más de 50 millones de seguidores. También ha aparecido en sus redes sociales en inglés y catalán y en su cuenta oficial de Instagram. El texto, eso sí no ha salido en las versiones brasileña, indonesia, japonesa, árabe, francesa y turca ni en la cuenta de TikTok.

La iniciativa le ha granjeado al club muchas críticas de aficionados a los que no les ha gustado que utilicen el Día de la Hispanidad para aludir a Cataluña y no hayan colocado siquiera una bandera de España.