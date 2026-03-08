La Guerra en Oriente Próximo afecta de lleno a Irak, que todavía no sabe si podrá viajar a México para jugar el clasificatorio para el Mundial 2026

Una de las últimas eliminatorias pendientes de clasificación para el Mundial 2026 está en el aire.

La selección de Irak no sabe todavía si podrá estar en Monterrey (México) el próximo 31 de marzo para jugarse la clasificación frente al ganador del Bolivia-Surinam, que se celebra tan solo cinco días antes.

Según informa The Guardian, la Federación iraquí de fútbol ha pedido a la FIFA que postponga la fecha de dicha eliminatoria, dado que el gobierno del país ha anunciado el cierre del espacio aéreo mientras se mantenga la Guerra en Oriente Próximo.

La FIFA ha planteado a Irak que viaje por carretera hasta Turquía y luego vuele hasta México: un desplazamiento de 25 horas que la selección iraquí se niega a realizar por la peligrosidad del mismo.

Para Irak, el desplazamiento y la fecha no son los únicos problemas: su seleccionador, Graham Arnold, está atrapado en Dubai, y varios de los miembros de la expedición no han recibido todavía la visa para viajar a México.

En cualquier caso, Irak es la candidata principal para ocupar la plaza de la selección de Irán si finalmente el combinado iraní no pudiera participar en el próximo Mundial, dado que es la mejor clasificada en el continente asiático.