Guardiola vuelve a aparecer con arañazos en la cabeza

La imagen de Pep Guardiola con unos aparentes arañazos en la cabeza ha vuelto a repetirse. En la tarde de este domingo, en la previa de la final de la Copa de la Liga de Inglaterra que enfrenta al Arsenal y a su equipo, el Manchester City, se ha podido ver al técnico catalán con unas marcas en el lado derecho de su cabeza muy similares a las que ya mostró hace unos meses.

Unas heridas que se repiten

No es la primera vez que el aspecto de Guardiola genera revuelo. La anterior ocasión tuvo lugar tras un doloroso empate (3-3) ante el Feyenoord, en un partido que el Manchester City llegó a ir ganando por 3-0. Aquel tropiezo supuso el sexto partido consecutivo sin conocer la victoria para el equipo inglés, sumando cinco derrotas y un empate.

Las heridas de Guardiola en la cabeza tras el empate ante el Feyenoord

En la rueda de prensa posterior a ese encuentro, Guardiola apareció con unas heridas en la cabeza que no pasaron desapercibidas. Al ser preguntado por ellas, el entrenador ofreció una respuesta contundente que dejó perplejos a los periodistas: "Me lo hice con mis uñas. Solo quería hacerme daño", sentenció antes de abandonar la sala.