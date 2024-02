Guardiola desvela su sueño por cumplir cuando acabe su contrato con el City

Pep Guardiola termina contrato en el verano de 2025 con el Manchester City tras 8 ochos dirigiendo al conjunto inglés. El catalán lo ha ganado todo a nivel de clubes entre sus pasos por el Barcelona Bayern de Munich y el conjunto "blue". El técnico contado en una entrevista para ESPN el sueño que le queda por cumplir en los banquillos antes de retirarse.

Guardiola habló sin tapujos sobre su llegaba al Barcelona y la presión recibida. "Cuando llegas y estás allí, todos quieren sacarte de la cima. Si me ves después del Barcelona, te quieren quitar el crédito de por qué lo hiciste. Una vez es dinero, otra vez es Lionel Messi y sus compañeros, otra vez es que el Bayern siempre gana. Suelen dudar del valor, es normal. Cuando uno no gana, le quieren quitar la importancia. Los rivales quieren vencerte y los críticos quieren quitarte tu valor. Eso no es importante", explicó.

Haaland es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, pero no ha vuelto todavía a su nivel, después de la lesión. "Están esperando que no marque 56 goles. Están esperando que falle. Es así. Siempre ha sido así. Con Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Neymar. Con todos. Siempre es así y siempre será. Si quieres luchar contra esto estás perdido", afirmó.

El técnico catalán termina contrato en junio de 2025 y ha hablado sobre el sueño que le queda por cumplir. "Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la UEFA Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de 5, 10 o 15 años, pero me gustaría disputar un Mundial como entrenador", aseguró.