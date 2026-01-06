Tras regresar de Londres el lunes por la noche, Liam Rosenior ofreció una rueda de prensa el martes por la mañana en Estrasburgo. El técnico inglés confirmó su marcha del equipo francés para poner rumbo al Chelsea, ambos clubes bajo la propiedad de Blueco.

"Me dieron permiso para hablar con uno de los clubes más grandes del mundo. Es un honor que me tengan en cuenta. Probablemente me convertiré en el entrenador del Chelsea", explicó en sus palabras de apertura de la rueda de prensa.

Rosenior estuvo solo acompañado por su asistente y traductor Khalifa Cissé, quien también estará con él en el club inglés. Liam Rosenior explicó sus sentimientos en inglés:

"Hay decisiones que cambian una vida. Amaré al Estrasburgo por el resto de mi vida, pero no podía decir que no. Es un club enorme. Me acerca a mis hijos, que aquí los extraño", argumentó el técnico de 41 años.

El entrenador inglés aseguró que "siempre lo he dado todo por el club. Es un orgullo para mí, y debería serlo también para el Racing, para Marc Keller. Estos últimos días han sido difíciles. Obviamente, al principio estaba muy feliz, no lo puedo negar. Siempre he soñado con esto. También estoy un poco triste por dejar el Estrasburgo".