El triple ganador de Durant para derrotar a los Suns

Kevin Durant anotó un triple casi sobre la bocina que dio este lunes a los Houston Rockets la victoria frente a los Phoenix Suns, su antiguo equipo, los Oklahoma City Thunder encajaron su peor derrota con los Charlotte Hornets y los Detroit Pistons dieron un golpe en el Este.

Los Suns (21-15) habían protagonizado un parcial de 0-10 (del 94-87 al 94-97) cuando los Rockets (22-11) les dejaron sin anotar los últimos dos minutos de partido.

A falta de 5.1 segundos y con 97-97 en el luminoso, 'KD' tomó el balón y la responsabilidad con un triple ganador para el 100-97 de Houston.

"Después de tantos años siendo abucheado aquí como jugador rival, se siente muy bien salir y recibir cariño de la afición. Amo Houston, amo Texas, y estoy muy agradecido de representar a los Rockets", dijo Durant al terminar el partido.

Durant firmó 26 puntos y 10 rebotes para los Rockets, que no contaron con Alperen Sengun.

Para los Suns, que venían de ganar anoche en Oklahoma City, Devin Booker terminó con 27 puntos.

Dudas en Oklahoma

Los Thunder (30-7) encajaron su segunda derrota en 24 horas en el Paycom Center de Oklahoma City, tras caer anoche ante Phoenix Suns con un triple sobre la bocina de Devin Booker.

Oklahoma City, que había empezado la campaña al ritmo del 73-9 de los Golden State Warriors de la 2015-16, están mostrando en las últimas semanas una debilidad inesperada.

La derrota ante los Hornets es la más abultada en lo que va de temporada, además frente al equipo más débil que los ha vencido hasta ahora.

Golpe de Detroit

Pistons (27-9) y Knicks (23-13) se veían las caras por primera vez desde la primera ronda de los 'playoff' de la temporada pasada, que se saldó con un 4-2 a favor de Nueva York, aunque dejó buen sabor de boca para unos Pistons en claro ascenso.

Este lunes, Pistons y Knicks llegaban al partido como el número 1 y el 2 del Este, una duelo con sabor a finales anticipadas del Este. No hubo color: los Pistons apalizaron a los Knicks 121-97 bajo la dirección de Cade Cunningham, con 29 puntos y 13 asistencias.

Unos Nuggets suplentes

Los Denver Nuggets (24-12) jugaron sin Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun ni Cam Johnson, su quinteto titular. Aún así, vencieron a los Philadelphia 76ers (19-15) a domicilio por 124-125 en la prórroga.

Joel Embiid firmó 32 puntos y 10 rebotes, pero también fue autor de un tapón a Bruce Brown cuando el balón ya bajaba, la canasta ganadora de los Nuggets a cinco segundos del final.

otros partidos

En otros partidos de este lunes, los Boston Celtics vencieron 115-101 a los Chicago Bulls, un triunfo con el que se ponen segundos en el Este. El 'rookie' madrileño Hugo González terminó con 5 puntos y 7 rebotes.

Y en Toronto, los Raptors ganaron por 118-100 a los Atlanta Hawks entre el hervidero de rumores sobre la inminente salida de Trae Young del equipo de Quin Price.