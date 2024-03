Gonzalo Miró sentencia a los árbitros con la polémica de Mestalla con Gil Manzano y el Real Madrid

Casi 48 horas después del encuentro del pasado sábado entre el Valencia y el Real Madrid, se sigue hablando de lajugada polémica del final protagonizada por el árbitro extremeño Jesús Gil Manzano.

Anoche, en una nueva entrega de 'El Tertulión de los domingos' con Juanma Castaño, debatimos esta acción y destacó la opinión de Gonzalo Miró sobre esta acción: "Me niego". Si quieres conocer la argumentación íntegra de Miró en relación a esta polémica, pincha en el audio que aparece justo a continuación.

'Escándalo' final en Mestalla protagonizado por Gil Manzano: "Cuando hay un córner tienes que..." Gran desconcierto final en el Valencia-Real Madrid que terminó con gol de Bellingham, pero no subió al marcador. Javier Pascual 02 mar 2024 - 23:08

Malestar en el Real Madrid

En cuanto pitó el final del encuentro, los jugadores del Real Madrid no ocultaron su enfado con el colegiado por no haber dejado acabar la jugada, que recordemos terminó con un gol de cabeza del inglés Jude Bellingham a pase de Brahim.

Lo primero que hicieron los jugadores madridistas fue pedir explicaciones al propio árbitro sobre el césped de Mestalla. Dentro de todo este movimiento, Bellingham fue expulsado.

El árbitro Gil Manzano muestra tarjeta roja a Jude BellinghamEFE

En la rueda de prensa post partido, el entrenador italiano Carlo Ancelotti también se mostró sorprendido por esta jugada: “No hay mucho que decir, ha pasado algo inédito. Después del rechace hemos tenido la posesión y la jugada tenía que parar cuando el Valencia entraba en la posesión del balón. Si pita cuando el portero rechaza el balón… Pero ha dejado continuar, teníamos la posesión y creo que se ha equivocado”.

Por otro lado, los jugadores Vinicius Jr y Aurelien Tchouameni se manifestaron a través de las redes sociales sobre esta polémica. El brasileño, autor de un doblete que salvó un punto para el Real Madrid, publicaba el icono de carcajada en su cuenta de la red social 'X'.

El propio jugador brasileño, a través de los micrófonos de Real Madrid TV dejó el siguiente mensaje: "Al final no hemos ganado porque no nos han dejado".

Por su parte, el centrocampista francés fue un poco más allá y apuntó: "Eso es vergonzoso".

La polémica, en el Tertulión de los domingos

Como no podía ser de otra manera, anoche con Juanma Castaño se analizó la polémica de Mestalla con la opinión del equipo de comentaristas y también con el análisis del excolegiado internacional Mateu Lahoz que mostró su lado más crítico por esta jugada.

Dentro de la opinión de los comentaristas destaca la de nuestro compañero Gonzalo Miro: "Entiendo que todo lo que rodea al Real Madrid se convierte en algo dramático".

Su análisis también se centró en aquellos que dicen que lo ocurrido el sábado en Mestalla fue algo nuevo e inédito: "Me niego a aceptar que esto de decir que es la última jugada es algo nuevo fútbol. No es verdad, ha pasado siempre".

La incredulidad de Jude Bellingham tras la decisión del árbitro de anular el gol ante el Valencia

Fue entonces, cuando el exguardameta internacional, y actual comentarista de los programas deportivos de COPE, Santi Cañizares realizó la siguiente confesión: "Yo he jugado al fútbol muchos años y jamás he escuchado a un árbitro decir eso".

A pesar de ello, Miró incidía que "hay otros jugadores que sí": Dentro de esa opinión, Gonzalo no entendía la polémica y además señaló lo siguiente: "Me parece lícito que pite cuando el portero despeja. No entiendo por qué el drama es que aquí se ha perjudicado al Madrid y no al Valencia.

"El Valencia puede decir que el centro de Brahim no hubiera valido. No se dio un 'tangazo' al Valencia épico", zanjaba.

Dentro del audio anterior también se puede escuchar la opinón de Paco González sobre lo ocurrido: "Es un error tras otro. El primero decir que es una jugada y se acabó. Y la última será la jugada entera. Tienes que dejar que acabe la acción".

