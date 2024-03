Mateu Lahoz desvela el principal problema de la polémica final de Mestalla: "Demasiado ego"

El encuentro entre el Valencia y el Real Madrid disputado este sábado en Mestalla estuvo marcado por la polémica final protagonizada por el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano, que pitó el final del choque cuando el jugador del Real Madrid Brahim Díaz centró desde el costado derechoy que terminó con un gol de cabeza del inglés Jude Bellingham.

Este domingo, el excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz, analizó esa acción y desveló el principal problema de la misma: "Demasiado ego". En el siguiente audio podrás escuchar íntegra su argumentación en una conversación con Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego.

Vinicius salvó un punto para el Real Madrid

El encuentro se le puso en contra al Real Madrid ya que el Valencia, a través de Hugo Duro y de Yaremchuk, puso el 2-0 en el marcador. Vinicius, que en él estaban todas las miradas puestas tras la polémica racista de la temporada pasada en ese mismo estadio de Mestalla, fue capaz de marcar el 2-1 antes del descanso. Tras ese tanto, Vinicius dejó una celebración reivindicativa con el gesto de 'black power'.

Vinicius Junior, celebra el segundo gol del equipo madridista durante el encuentro en Mestalla. EFE

El propio Vinicius fue el encargado de poner el 2-2 final, no sin suspense ya que su posición estaba justo en línea con la defensa del Valencia. Además, el propio jugador brasileño fue nombrado MVP del encuentro.

Polémica final en Mestalla

Corría el minuto 98 del encuentro cuando el Real Madrid disponía de un córner desde el costado izquierdo. Como detalló Manolo Lama durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el colegiado Gil Manzano explicó a los jugadores que después de ese saque de esquina se acabaría el encuentro.

Esta es la primera circustancia que criticó Mateu Lahoz en Tiempo de Juego: "Decir que es la última jugada...el reglamento solo te lo dicen para los penaltis fuera de tiempo, no para los córners" y añadió lo siguiente: "Si no hubiese hecho eso, nada hubiera pasado, la liebre no hubiera aparecido".

"El 'timing' es horroroso, en la primera parte pasó lo mismo", apuntó Mateu Lahoz durante su intervención, y comparó además los cinco minutos de descuento que hubo en la primera mitad con los siete de la segunda, que como recordó el propio Mateu, "pasó la lesión de Diakhaby, la jugada del 2-2, los cambios, el penalti señalado sobre Hugo Duro pasado en el 90...".

Los jugadores del Real Madrid protestan al colegiado Gil Manzano el gol anulado a BellinghamEFE

"Los árbitros arbitran más de cara al viernes - reunión del CTA- más que de cara al fútbol", lamentó el excolegiado internacional, antes de hacer la siguiente reflexión: "Si seguimos así haremos mucho daño al fútbol. el arbitraje es para el fútbol, tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Tú no puedes crear cajitas, el fútbol te va a sorprender".

"El problema es que tenemos demasiado ego", sentenció el actual comentarista arbitral del programa líder de la radio deportiva española del fin de semana, pero a su vez salió en defensa del árbitro extremeño de anoche en Mestalla: "No podemos culpar a Gil Manzano y a su equipo".

Un Gil Manzano, que como desveló Mateu Lahoz, "parece ser que será nuestro representante en la Euro" y también apuntó que "desde el 2016 lleva en la Comisión Delegada".

Así vivimos la polémica final en Tiempo de Juego

