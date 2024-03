Las lesiones de De Jong y Pedri y la polémica de Mestalla, en el Tertulión de los Domingos

Athletic Club y FC Barcelona firmaron un empate sin goles en San Mamés que no dejó a ninguno de los dos equipos contento, ya que a los visitantes no les permite aprovecharse de los tropiezos del Real Madrid, del que siguen a ocho puntos, y el Girona, al que se han acercado a uno, ni a los locales acercase a las plazas de Liga de Campeones.



Fue un partido muy disputado pero sin mucho fútbol y con la desgracia de las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri González que ponen en duda su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Nápoles. De las cuatros primeras posiciones de la tabla, que marca el Atlético, queda ahora a cinco puntos un Athletic que vio también cortada su racha de diez victorias seguidas en 'La Catedral', siete de ellas de Liga.



Aún así, quinto en la tabla, aumentó en un punto su ventaja sobre el sexto y el séptimo, el Betis y la Real Sociedad, a los que ha alejado a ocho y diez puntos, respectivamente. Al Barça, golpeado en el encuentro por las De Jong y Pedri, las dos antes del descanso, también se le ha frenado la buena marcha liguera que le había permitido sumar 13 de los últimos 15 puntos en disputa.

Ter Stegen: "No llegamos suficiente al área"

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen no se mostró ni satisfecho ni disgustado por el empate a cero de esta noche en San Mamés en partido en el que reconoció que su equipo no llegó lo "suficiente al área" de Unai Simón como para ganarlo.



"Apretaron arriba, pero no era una presión muy intensa y nos dejaron jugar. Supimos superarla pero cuando llegamos al otro campo nos costó un poco", asumió ante los micrófonos de Movistar +.



"Ni una cosa ni otra, íbamos a por la victoria, al final no pudo ser. No llegamos suficiente al área. Siempre es muy complicado sacar aquí empate que de los dos, es mejor para ellos que para nosotros", añadió, cuando se le preguntó si piensa que es más una oportunidad perdida que un buen resultado.

Fermin consuela a Pedri tras su lesión en San Mamés (EFE)



El meta alemán lamentó las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri González, ambas antes del descanso. "Empezamos con buenas sensaciones, pero que se te caigan dos jugadores clave siempre duele, aunque los chavales que han entrado lo han hecho bien. Espero que no sea nada grave en los dos casos", deseó.

Valverde: "Para nosotros es un puntazo"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, valoró como "un puntazo" el sumado tras el empate sin goles frente al FC Barcelona tanto por la entidad del rival como por haberlo hecho con un equipo inicial con siete cambios respecto al que jugó la semifinal de Copa el pasado jueves y varios de los futbolistas menos habituales de la plantilla.



"Es un puntazo porque sabemos lo que nos ha costado, por la semana que llevamos y porque esos jugadores que juegan menos han tenido que sostener al equipo. Nos hubiese gustado ganar, pero debemos valorar lo que teníamos enfrente y estamos encantados", subrayó el técnico, quien consideró además que "en línea generales ha sido justo" el reparto de puntos.



Valverde añadió que después de conseguir ese pase a la final de Copa "siempre hay que bajar a la tierra" y "lo mejor es hacerlo con la moral alta" como han acabado tras el cero a cero frente al Barça.



"Era un partido en el que teníamos que pelear mucho para sacarlo adelante. No ha sido de muchas ocasiones, pero sí muy peleado. En cada disputa se veía que nos jugábamos mucho. Todos hemos acabado bastante fundidos por el esfuerzo y por la semana que hemos tenido, pero nos vamos contentos porque al final estábamos jugando contra el campeón de liga". explicó.





