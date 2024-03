Valencia y Real Madrid terminó con 2-2 en el marcador, pero pudo haber sido victoria para el Real Madrid en una polémica jugada final protagonizada por el colegiado Gil Manzano.

Una jugada que se vivió de la siguiente manera en Tiempo de Juego con la narración de Manolo Lama y con los comentarios de todo el equipo de comentaristas del programa líder de la radio deportiva española, encabezado por Paco González.

Vinícius evita con un doblete la derrota del Madrid en Mestalla

Vinícius Junior ejerció de líder este sábado y se creció en Mestalla con un doblete (m.50 y m.76) para evitar la derrota del Real Madrid ante el Valencia, que se adelantó con tantos de Hugo Duro (m.27) y Roman Yaremchuk (m.30).

Gol de Bellingham que no subió al marcador

Era la última jugada del encuentro, córner a favor del Real Madrid. Como apuntó Manolo Lama durante su narración, el árbitro Gil Manzano anunció a los jugadores que después de ese córner iba a pitar el final del encuentro.

Sin embargo, ese saque de esquina tiene un rechace, el balón cae en los pies de los jugadores del Real Madrid, y se abre la pelota a Brahim desde el costado derecho que pone el centro y el inglés Jude Bellingham cabecea al fondo de la red, pero sin embargo el gol no subió al marcador.

VALENCIA, 02/03/2024.- El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham (d) trasmarcar el gol que ha sido anulado en el último momento del partido correspondiente a la jornada 27 de Primera División que Valencia y Real Madrid disputan hoy sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Biel Aliño

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, nuestro compañero Pedro Martín, especialista arbitral, apuntaba lo siguiente sobre esta acción polémica: "No tiene que decir nada de cuándo es el final".

"Cuando hay un córner, y no se ha resuelto del todo, no ha habido un despeje del todo, tienes que dejarlo acabar, pero como has dicho que ibas a pitar nada más sacar el córner...", reflexionaba Pedro Martín.

Para intentar poner solución a este tipo de situaciones, Pedro Martín sugería lo siguiente: "Primero das un primer pitido para que la gente sepa el final, y cuando desde el VAR le digan que no hay nada, que piten los otros dos".

Cabreo en el Real Madrid

Toda esta jugada provocó un gran enfado dentro de la plantilla del Real Madrid que al ver que el tanto no subía al marcador se dirigieron al colegiado Gil Manzano a pedir explicaciones sobre esta acción.

Dentro de esa multitud, el inglés Jude Bellingham fue expulsado y además, el delantero del Real Madrid Joselu Mato fue expulsado.





Valencia-Real Madrid, en Youtube

