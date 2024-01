La goleada del Real Madrid al Barcelona, en el Tertulión de los domingos

El clásico soñado de Vinícius Junior, autor de un triplete en 39 minutos, y un gol de Rodrygo Goes, dieron el triunfo al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, con una goleada por 4-1 al Barcelona, en la decimotercera conquista madridista del torneo.



Se sitúa el Real Madrid a una Supercopa de España del Barcelona, tras derrotarlo con autoridad en el estadio Al-Awwal Park. El brasileño Vinícius decidió desde el inicio la final, con dos goles en los primeros diez minutos. Tras un remate al travesaño de Ferran Torres, el polaco Robert Lewandowski devolvió la emoción con su tanto a los 33 minutos.



Un penalti de Araujo, expulsado posteriormente a los 71 minutos, condicionó al Barcelona antes del descanso. 'Vini' lo aprovechó para firmar su segundo triplete en el Real Madrid, el primero en un clásico con goles brasileños al sumarse en el minuto 64 Rodrygo.

Celebración de la 13º Supercopa de España del Real Madrid tras vencer al Barça (4-1).EFE





Xavi, autocrítico

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció tras perder la Supercopa de España ante el Real Madrid (4-1), que su equipo salió "de la peor manera" en la final ante el conjunto blanco, "y eso es inadmisible. No puedes empezar una final encajando dos goles en los primeros diez minutos", se quejó desde la sala de prensa del Al-Awwal Park Xavi, que dijo estar "muy enfadado y muy decepcionado".



"Hay que ser autocríticos. No hemos parado carreras, no hemos hecho faltas tácticas, y ellos viven de eso. Y la presión alta tampoco ha sido buena", analizó Xavi: "Y tras el tercer gol, de penalti, creo que el equipo se desconectó".

RIAD (ARABIA SAUDÍ), 14/01/2024.- El técnico del FC Barcelona Xavi Hernández se quita la medalla de segundo clasificado tras perder su equipo la final de la Supercopa de España que Real Madrid y FC Barcelona han disputado este domingo en el estadio Al Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí. EFE/Juan Carlos Cárdenas



Por, eso el técnico del conjunto catalán quiso pedir perdón a los culés tras el partido: "No hemos estado a la altura. Y es el momento de pedir disculpas a la afición, porque esta no es la imagen que debe mostrar el Barça en una final y menos contra el Madrid".



Sin embargo, Xavi aseguró que, pese a la imagen que dieron sus jugadores hoy en Riad, sigue "creyendo en el proyecto" y se siente fuerte y con confianza para seguir al frente del equipo: "De las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y estoy convencido de que volveremos a competir de la mejor manera posible. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Todavía podemos hacer una buena temporada", sentenció.

Ancelotti amplía su número de títulos

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que el 4-1 con el que conquistó la Supercopa de España ante el Barcelona fue un resultado "demasiado rotundo", pues considera que hasta que el equipo ha marcado el 4-1, fue "un partido abierto".



Ancelotti reconoció que adelantarse por 2-0 en los primeros diez minutos condicionó el guión del choque. "Nos hemos adelantado muy pronto y, a partir de ahí, ha empezado otro partido donde el Barcelona ha manejado el balón y nos ha costado recuperarlo".



"Obviamente no necesitábamos presionar muy alto y ha sido un partido muy completo. Estamos muy contentos", declaró desde la sala de prensa del Al-Awwal Park de Riad.

RIAD (ARABIA SAUDÍ), 14/01/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Junior (i), durante la final de la Supercopa de España que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Al Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí. EFE/Juan Carlos Cárdenas



Sobre el encuentro, Ancelotti destacó el ataque blanco: "No tenemos delanteros fijos, y esa movilidad no permite ser muy peligrosos y crear muchos problemas al rival". Y también consideró clave "el carácter defensivo de Tchouaméni, "que ha hecho un trabajo importante para ayudar a la línea de atrás".



Preguntado por el motivo de la sustitución de Vinicius, que mantuvo varios episodios de tensión con los jugadores del Barça tras la expulsión de Araujo, el técnico italiano aseguró que lo hizo "para evitar problemas físicos", ya que el brasileño sale de una lesión: "El trabajo de Vinicius es dar ilusión a la gente y títulos al Real Madrid, y hoy ese trabajo lo hizo bastante bien", ironizó sobre el partido del brasileño, que marcó los tres primeros goles y también originó el cuarto tanto blanco de la final.

