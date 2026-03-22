El gol de Ale García y las paradas de Horkas mantienen a Las Palmas en el playoff

Los jugadores de Las Palmas celebran el gol contra el Sporting.

La UD Las Palmas venció al Real Sporting de Gijón (1-0) y aguanta el tirón del grupo de cabeza en Segunda División, tras un partido que resolvió gracias a un tempranero gol de Ale García, pero en el que fue de más a menos ante un rival que se estrelló contra un muro llamado Dinko Horkas.

La imagen final del partido, con los jugadores del equipo amarillo abrazando en una piña al guardameta croata, fue el fiel reflejo de lo sucedido durante la segunda parte, en la que el equipo asturiano estuvo muy cerca de igualar el choque, con su advesario superado y pidiendo la hora.

Las Palmas vivió durante dos tercios del encuentro con relativa comodidad tras adelantarse con un tempranero tanto de Ale García, quien aprovechó en el minuto 12 un gran pase al espacio del japonés Taisei Miyashiro para ganar la pugna con Guille Rosas y cruzar el balón por bajo ante la salida de Christian Joel.

El equipo amarillo apenas se vio inquietado en ese periodo por un Sporting que estuvo incómodo en el campo e incluso pudo aumentar la renta con un zurdazo de Miyashiro que dio en la cara externa de un poste.

Al comienzo del segundo tiempo el equipo asturiano hizo un cambio y pasó a jugar con un 4-4-2, y poco a poco fue erosionando a un rival que acabó metido atrás, reviviendo los fantasmas de su derrota del pasado lunes en Albacete, donde encajó dos goles en los minutos finales y acabó perdiendo.

Otero, desaparecido durante todo el partido, pudo marcar en el minuto 58 con un remate cruzado que buscó una escuadra y se le fue alto.

Fue un primer aviso de lo que vendría después, una sucesión de llegadas y ocasiones del Sporting en las que emergió la figura de Horkas, un portero que gana puntos, decisivo para Las Palmas durante toda la temporada.

El croata salvó el empate a disparos de Gelabert, Pablo Vázquez y Gaspar Campos, pero sobre todo en un tiro a quemarropa de Dubasin en el minuto 90, en una parada más propia de un portero de balonmano.

El partido acabó con una sufrida victoria local y la confirmación de que en los tramos finales de los partidos a la Unión Deportiva le empieza a faltar gasolina, justo ahora que su precio sigue subiendo a medida que se acerca el desenlace del campeonato.

FICHA DEL PARTIDO:

1. - Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia (Herzog, min. 92), Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci; Miyashiro, Kirian (Loiodice, min. 76), Manu Fuster (Iñaki González, min. 88), Ale García (Cristian Gutiérrez, min. 76); y Jesé (Iker Bravo, min. 88).

0. - Sporting: Christian Joel; Guille Rosas, Kevin Vázquez (Gaspar Campos, min. 46), Pablo Vázquez, Diego Sánchez (Oyón, min. 92), Brian Oliván (Pablo García, min. 67); Manu Rodríguez (Justin, min. 67), Corredera; Gelabert (Queipo, min. 83), Dubasin y Otero

Gol: 1-0, min.12: Ale García.

Árbitro: Luis Bestard Servera (Comité de las Islas Baleares). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Amatucci.

Incidencias: partido de la trigésima primera jornada de Segunda División disputado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 17.039 espectadores (52,59 por ciento del aforo).