El Girona toca fondo y Michel pone firmes a sus jugadores: "Si alguno piensa que sigue jugando 'Champions' es mentira"

Míchel Sánchez, aseguró, tras la derrota de este sábado contra el Levante (0-4), que "si alguno piensa que sigue jugando en el Girona de 'Champions' es mentira" y recalcó que el vestuario debe "sacar el ego, hacer un paso de humildad y pensar que ahora mismo" es el "peor equipo de la categoría".

En la sala de prensa del estadio de Montilivi, el técnico madrileño argumentó que "hay que hacer un reset" y lamentó la falta de "contundencia, humildad y responsabilidad" en algunos duelos. En ese sentido, admitió que "falta confianza, conexiones y una manera de jugar que todavía no está establecida en el equipo".

Tras "un día muy duro", Míchel reiteró que "no será fácil" salir de esta situación, pero aseguró que se siente "muy fuerte" y que nota la confianza del club. "Nunca me preocupo por mí. Nunca. Ya he dicho que ya veremos donde acabamos. Ya veremos. En la jornada 38 hablamos", afirmó. "Si me pongo a mirar los 15 goles en contra o que tenemos un punto de 15 estoy muerto. Yo miro adelante. El miedo no me congela. Creo mucho en mí y tengo la sensación de que soy muy bueno en lo que hago. Necesito tiempo", agregó.

Además, lamentó que se han jugado cinco partidos y parece "todo dramático, lamentable, terrible", algo en lo que no se fija, y recalcó que no irá "derrotado" a San Mamés, estadio de su próximo rival, el Athletic Club, ni a ningún estadio.

EFE Los jugadores del Levante celebran el tanto de Etta Eyong en Montilivi.

Míchel dijo que la primera expulsión, de Axel Witsel a la media hora, "no es" y que no vio la acción de la segunda, de Vitor Reis en el minuto 47, pero que junto al 0-2, por "una mala posición de la barrera", dejó el partido "finiquitado". "Hasta la expulsión no estaría preocupado. No es nuestra mejor versión, pero el Levante no estaba siendo mejor. Ha sido un primer golpe bastante fuerte", zanjó.