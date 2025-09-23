Gil Marín, consejero delegado del Atlético, sobre los objetivos del equipo: "Ser tercero es una obligación, no es un reto"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha repasado la actualidad del equipo durante su participación en la tercera edición del Business Sport Forum, promovido por los diarios 'Expansión' y 'Marca'.

En su intervención, ha establecido los objetivos mínimos del club para la presente temporada y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la afición, mostrando su total respaldo a la figura del entrenador.

Gil Marín ha reconocido que el inicio de campaña ha sido decepcionante, pero se muestra convencido de que el equipo competirá al máximo nivel.

Gil Marín ha sido muy claro al definir las metas del club. Para el dirigente, el presupuesto del Atlético de Madrid exige un rendimiento concreto: "Nosotros ya tenemos un presupuesto donde ser tercero es una obligación, no es un reto". Ha matizado que la verdadera ambición del equipo debe ser mirar más allá de esa tercera plaza. "Un reto, una ilusión o un deseo ambicioso puede ser estar por encima del tercero", ha señalado, diferenciando lo que considera una exigencia de lo que sería un éxito notable.

El consejero delegado no ha rehuido la autocrítica y ha abordado el complicado inicio de temporada del equipo. "Es verdad que la ilusión generada por las inversiones ha llevado ahora mismo a un arranque decepcionante", ha admitido Gil Marín. A pesar de ello, se ha mostrado optimista y ha asegurado que la situación se revertirá, afirmando con rotundidad: "Yo no tengo duda que vamos a competir".

Finalmente, ha dedicado unas palabras al entrenador, mostrando una confianza inquebrantable en su trabajo. "Hay pasión por parte del entrenador, que es esencial", ha destacado como uno de los pilares del proyecto.

"Yo sigo creyendo 200 por 100 en él, porque lo veo, su ilusión y la vocación que tiene por seguir compitiendo, y eso no va a cambiar", ha sentenciado Gil Marín, zanjando cualquier debate sobre el futuro del técnico.