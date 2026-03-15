Gavi vuelve a vestir la camiseta del Barcelona seis meses después

Gavi recibió este sábado el alta médica seis meses después de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha. El centrocampista del FC Barcelona se lesionó durante un entrenamiento en el mes de agosto y se operó después de jugar las dos primeras jornadas ligueras.

El '6' azulgrana ya viajó a Newcastle el pasado martes sin el alta médica, pero la buena noticia la dio Hansi Flick en la rueda de prensa previa al choque de este domingo contra el Sevilla. "Estará disponible, ya tiene el alta. Estoy contento. Espero que pueda disputar algún minuto; estaría bien tenerle de vuelta", eran las palabras del alemán que ya anticipaba el regreso de Gavi a los terrenos de juego.

EFE Gavi saluda a la afición del FC Barcelona tras volver de la lesión.

Una vuelta que se ha producido en el minuto 82 y con el 5-1 en el marcador. Raphinha, después de sus tres goles, se marchó al banquillo y Gavi saltó al terreno de juego recibiendo una sonora ovación del Camp Nou.

Y a la conclusión del partido, el futbolista del Barcelona valoró su regreso. "Al final ha sido una sensación parecida, contra el mismo rival. La verdad es que Flick ha estado siempre conmigo, me ha apoyado como un padre en este proceso y también en la otra lesión que tuve, y le estoy muy agradecido, porque siempre he notado que confiaba en mí. Estoy muy feliz con él y espero que siga muchos años más aquí", afirmó un Gavi que confesaba haber vivido un "proceso de rehabilitación mucho más duro".