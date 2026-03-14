Gavi recibe el alta médica más de cinco meses después

Buenas noticias para el FC Barcelona. El centrocampista Pablo Páez Gavira, 'Gavi', ha recibido el alta médica a solo 24 horas del partido contra el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la 28ª jornada de Liga. El jugador de 21 años ya había viajado con el equipo a Newcastle esta semana, aunque sin la licencia para poder jugar.

Claves de su regreso

Gavi fue operado el 23 de septiembre del menisco interno de la rodilla derecha, con un pronóstico de recuperación de entre cuatro y cinco meses. A pesar de que la idea inicial del técnico, Hansi Flick, era que regresara tras el parón de selecciones, su excelente evolución y las ganas del futbolista por ayudar al equipo han sido claves para adelantar su vuelta.

Desde el club se ha gestionado la rehabilitación con especial cuidado, supervisada por el doctor Ricard Pruna. Ahora, se considera que el canterano ya podría disputar algunos minutos, lo que supondría un gran impulso anímico para un futbolista que "hace del compromiso con el equipo su bandera". La reincorporación, no obstante, será paulatina.

Flick tiene la última palabra

Todo dependerá ahora de cómo se encuentre el propio Gavi, que ha vivido días complicados por el fallecimiento de su abuela, y de la decisión final del entrenador. Hansi Flick, que aprecia enormemente al jugador, deberá equilibrar el deseo del centrocampista con la necesaria prudencia que exige una lesión de larga duración.