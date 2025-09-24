El cariñoso mensaje de Flick a Gavi tras su grave lesión: "Lo he despertado esta mañana y se ha sorprendido"

Hansi Flick, ha comentado este miércoles que conseguir el título de Liga esta temporada quizás "no sea tan fácil como la anterior" ya que el Real Madrid está haciendo "un buen trabajo" en este arranque de curso, pero que deben centrarse en ellos mismos en "ganar" sus partidos.

"No sé si la Liga se irá a los 100 puntos. Así pinta ahora mismo. El Real Madrid ha hecho un buen trabajo en los primeros seis partidos. Sabemos que esta temporada quizá no sea tan fácil como la anterior, pero nos centramos en nosotros mismos y en ganar nuestros partidos", afirmó el entrenador del FC Barcelona en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere.

Un Flick que dijo, al ser preguntado por la lesión de Gavi, que ahora deben "cuidarlo" e ir "paso a paso" porque sólo tiene 21 años y le espera "una gran carrera" en los próximos 10 o 15 años. "Tiene que trabajar duro y ser un jugador profesional. Es un jugador con un corazón enorme, muy emocional y que muere por este club. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo, y claro que esperamos su regreso", indicó.

"No es fácil para un jugador joven recibir esta información, pero al final verá que lo que le ha pasado es lo mejor para él. Lo he despertado esta mañana. Se ha sorprendido que le llamara tan pronto. Tiene una buena mentalidad. Ahora está de buen humor y tiene la calidad para volver. Su corazón, su actitud y su mentalidad son de primer nivel. En esta recuperación hay que ser muy disciplinado a diario. Todo se reduce a entrenar", añadió el alemán sobre el proceso de recuperación que tendrá que vivir el internacional español.

EFE El jugador del Barcelona Lamine Yamal llega a la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro del Châtelet de París.

El técnico azulgrana cree que el no ganar el Balón de Oro será "una motivación" en los próximos años para Lamine Yamal, y señaló que Ousmane Dembélé "también se lo merecía". "Es una votación y pueden pasar muchas cosas, y hay que aceptarlo de buena manera. Cuando ves que muchos jugadores de nuestro equipo están en esta situación es genial y demuestra cómo fue la temporada pasada", agregó.

Además, apuntó que Lamine Yamal está "muy cerca" de volver, y que en el futuro sentirá "cuando necesita descansar". "No se trata solo de él, también de los demás jugadores. Tenemos que gestionarlo bien. Y estoy contento con mi equipo. Cualquier jugador puede ganar los partidos, así que los descansos no son un gran problema", destacó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Hansi Flick sentado en el banquillo durante el Levante - Barcelona

"En todas las posiciones tenemos una calidad enorme. Así que gestionamos los minutos con estas opciones que tenemos. Con partidos cada tres o cuatro días no es fácil, pero tengo confianza para gestionarlo y hacer cambios. No sólo es dar confianza a los jugadores, también está motivado en que tenemos muchos jugadores de gran nivel", argumentó Hansi Flick sobre las rotaciones que está acometiendo en el equipo y el buen resultado que están dando.

El de Heidelberg elogió a sus dos jugadores del centro del campo, Pedri y De Jong, a los que ve en un estado de forma "fantástico". "Todos los aficionados del Barcelona ven lo importante que es De Jong. Veo que disfruta jugando y entrenando con sus compañeros. Nos ayuda mucho y tiene mucha calidad. Con Frenkie y Pedri en el mediocampo, no es fácil presionarnos. Pedri también está a un nivel increíble", razonó.