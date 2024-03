De la Fuente: "Tenemos una sensación de tristeza con la imagen que se da"

Luis de la Fuente, seleccionador de España, aseguró que no viven "alejados de la realidad", en relación a las investigaciones de la Guardia Civil sobre irregularidades en la RFEF, y dijo que tiene una "sensación de tristeza".

"No nos enteramos", dijo De la Fuente, en alusión a que cuando se produjeron los registros en la sede federativa la selección se estaba entrenado. Y añadía: "Estábamos centrados en nuestro trabajo. Esto no va a influir, porque tenemos una grandísimo responsabilidad. No vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos, solo pedimos que los organismo competentes investiguen y nosotros centrarnos en el fútbol".

"Queremos dar buenas noticias al fútbol español, a los aficionados, y eso nos exige estar centradísimos. Tenemos una sensación de tristeza en cuanto a la imagen que se da", insistió.

Luis de la Fuente también se pronunció sobre el efecto que estas investigaciones podrían causar en el Mundial 2030 y dijo: "Espero y deseo que no afecte".

"España es un grandísimo país, somos una referencia mundial y a mí como aficionado me gustaría que la final se jugara en mi país, por supuesto", señalaba para concluir y zanjar el asunto de los registros de la UCO.