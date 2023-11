Florentino Pérez carga contra los precios abusivos del fútbol televisado: "Por debajo de mil"

El Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha tenido un paseo triunfal en la Asamblea General que se ha celebrado durante la mañana del 11 de noviembre, aunque no es de extrañar porque lleva siendo así prácticamente desde que volvió al conjunto merengue en 2009.

Llegada de Florentino Pérez a la Asamblea General este sábado

El conjunto madrileño nombró a Pirri como Presidente de Honor por aclamación popular y el exfutbolista aseguró que este nombramiento es uno de los momentos más especiales de su vida: "Mi sueño era ser futbolista, jugué con mi ídolo, nuestro capitán Gento, y mientras jugaba y entrenaba me di cuenta de que los peores momentos del jugador son cuando estás lesionado y te sientes solo. Y esa soledad me empujó a estudiar medicina, soñar con ser médico del Real Madrid y también lo cumplí, pero lo de hoy, ser presidente de honor va más allá de los sueños". Pero este no fue el punto principal de la Asamblea.

El punto esencial de esta Asamblea era conseguir la ampliación presupuestaria para terminar la reforma del Santiago Bernabéu, pero Florentino también la quiso aprovechar para acordarse de la restructuración del estamento arbitral ante los últimos acontecimientos: "La realidad es que nadie sabe quien traza las líneas y cómo las trazan. No se ve momento exacto del pase y está generando más dudas sobre el arbitraje español. Confío en que actúe el Gobierno de España y tome medidas necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país".

Javier Tebas, el objetivo principal del discurso de Florentino

Javier Tebas en la sede de LALIGA

Aunque los palos más gordos fueron para el presidente de La Liga, Javier Tebas. Lo primero que empezó reprochando al máximo dirigente de la competición doméstica es su intención de arrebatar al equipo blanco el 11% de los derechos televisivos que le corresponden.

"Valen miles de millones de euros y querían hacerlo sin que nos enterásemos. Dieron marcha atrás en sus pretensiones iniciales, anunciaron que modificarían su propuesta, pero lo aprobado son términos ilegales que atentan contra el patrimonio de nuestro club. La colaboración de LaLiga con CVC es una lacra para el fútbol español que debe ser anulada por los tribunales españoles"

Los derechos televisivos protagonizan la batalla

Florentino Pérez achacó a Javier Tebas que el fútbol está perdiendo espectadores y que la solución no pasa por subir el precio de los paquetes que ofrecen la competición doméstica. Ha afirmado "que no tiene sentido cobrar cien euros al mes" por tener la posibilidad de ver fútbol "cuando el sueldo mínimo no asciende a más de 1000 euros".

Es llamativo que el Presidente del Real Madrid, un club que cobra las entradas a un mínimo de 70 euros y las camisetas oficiales a 150 euros, se sobresalte por el precio de 10 partidos completos. Además, esta cifra no es del todo exacta y está bastante por encima de la realidad.

Florentino acusó a La Liga de gastar cada vez más, cargando los gastos sobre los equipos de Primera y los aficionados que pagan por ver el fútbol en televisión: "No está en sus funciones ser comercializadora de derechos audiovisuales. Si cruza esa línea, debe dar información para auditar y ver que respeta precios reales de mercado. Estamos muy preocupados por la incomprensible falta de transparencia. Se gasta cada vez muchísimo más, empezando por el propio salario del presidente".

Por último, Florentino Pérez explicó a sus socios por qué el Real Madrid recurre a abogados “frecuentemente” y destacó la ausencia del Real Madrid, Barcelona y Athletic en la comisión delegada de LaLiga. Esto provoca que estos equipos no tengan acceso a los pagos que se realizan a los demás equipos por derechos audiovisuales.

"¿Por qué no es público lo que paga LaLiga en diferentes contextos? Se nos niega acceso a la contabilidad. No se debería ocultar lo que paga de manera bilateral por acciones concretas, partidos amistosos, vallas publicitarias, todo sin transparencia y sin darnos precio ni criterio. Debería ser público y auditable, con una información colgada en la web de LaLiga".