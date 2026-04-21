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La Fiscalía pide 9 años de prisión para Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual

Y además, una indemnización de 65.000 para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas.

Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia, el pasado 14 de mayo de 2025

Europa Press

Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia, el pasado 14 de mayo de 2025

Agencia EFE

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La Fiscalía pide 9 años de prisión para el exjugador del Espanyol Álvaro Aguado, acusado de agredir sexualmente a una trabajadora de ese club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024, y una indemnización de 65.000 para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, Aguado, de 28 años, agredió a la mujer durante la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la víctima, que se hallaba en "estado de shock", le pidió que "parase", que "no quería tener relaciones sexuales".

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