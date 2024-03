Fernando Morientes reacciona a la elección de Brahim Díaz por Marruecos en lugar de España: "Un jugador así"

El culebrón de Brahim Díaz llega a su fin y sobre su decisión se habló largo y tendido en El Tertulión de Tiempo de Juego. Antes, Fernando Morientes dejó su opinión a Joseba Larrañaga sobre la elección del jugador del Real Madrid de representar a la selección de Marruecos antes que a España a partir de este próximo parón internacional.

Brahim Díaz se cansó de esperar a la Real Federación Española de Fútbol. El jugador del Real Madrid, uno de los puntales del ataque blanco, llevaba meses confiando en la llamada de Luis de la Fuente, pero nunca ha llegado la convocatoria con el combinado nacional ni el debut con la absoluta.

Ante esa situación de olvido en la RFEF, Brahim Díaz ha completado los trámites para jugar con Marruecos. El futbolista del Real Madrid podría ir convocado en la siguiente lista de Walid Regragui para los amistosos de este mes en casa ante Angola y Mauritania. Los trámites de nacionalización se encontraban en su fase final y todo se completará con su convocatoria.

Brahim Díaz incluso había llegado a debutar oficialmente con la selección absoluta en el amistoso de preparación de la Eurocopa 2021 contra Lituania, que tuvo que disputar la plantilla de la sub-21 al estar la absoluta confinada por el positivo en Covid-19 de Sergio Busquets. Finalmente, no vestirá esta camiseta y sobre ello había mucho que analizar en Tiempo de Juego.

La elección de Brahim Díaz

Por ahora, Brahim no había entrado en los planes de Luis de la Fuente, aunque tenía opciones de hacerlo en esta convocatoria. El delantero estaba en la prelista, pero ello no era un argumento de suficiente peso para el futbolista. El malagueño no ha querido esperar y jugará a partir de ahora con la semifinalista del último Mundial.

Brahim Díaz, delantero del Real Madrid. CORDONPRESS

El interés de Marruecos por Brahim viene de lejos, desde antes del Mundial de 2018, cuando el futbolista se encontraba en el Manchester City. Lo volvieron a intentar en la previa de Qatar 2022 y, tras no conseguirlo, fue público que Walid Regragui, viajó después de la cuarta plaza mundialista a Milán para convencerlo.

La posición que siempre trascendió del atacante es que su preferencia era aguardar la llamada de España, a la que llevaba esperando años. Había confiado en entrar en la lista de los Juegos de 2021, en la selección que encabezaba Luis de la Fuente, pero se quedó fuera. Y en los últimos meses, con el protagonismo que ha adquirido en el Real Madrid, también esperó.

Informa @miguelitocope



"El pasado 1 de marzo la @rfef mandó una prelista al @realmadrid en la que sí estaba @Brahim"



"En el @realmadrid dicen que no hay prelista"



#PartidazoCOPE

La situación había llegado a un punto sin retorno, en el que el jugador debía decantarse ya por España o Marruecos ante la inminencia del próximo parón por selecciones. Y el dedo apuntó al equipo africano. Con todo atado, el atacante del Madrid se unirá dentro de una semana con el conjunto africano.

Fernando Morientes reacciona

Luis de la Fuente contaba con Brahim para los partidos venidores ante Colombia y Brasil. Se encontraba en la prelista y tenía muchas papeletas para recibir la llamada. Sin embargo, ha pesado más el proyecto que Marruecos le ha presentado y el afecto que sí le han ido manifestando durante todo este tiempo.

El futbolista malagueño se retira del terreno de juego tras sufrir un tirón en Leipzig. EFE.

Brahim ha esperado durante dos años y medio a una nueva oportunidad, mientras su fútbol alcanzaba una nueva dimensión en el Milan. Campeón del Scudetto y semifinalista de Champions, llegaba a un Real Madrid en el que sus aficionados lo piden continuamente en los onces titulares. Fernando Morientes da su opinión en Tiempo de Juego.