Cs se reivindica en Cataluña como "el voto para los traicionados del PSOE"

El cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones del 12 de mayo, Carlos Carrizosa, se ha reivindicado este sábado como "el voto para los traicionados del PSOE".

En una rueda de prensa celebrada en la plaza del Rei de Barcelona, a las puertas del Saló del Tinell y con la presencia de diversos presidentes del partido en otras comunidades autónomas, Carrizosa ha defendido que "votar a Ciudadanos es votar al único partido constitucionalista leal a sus electores, a Cataluña y a España".

"Les quiero decir a todos los votantes socialistas que se han sentido traicionados por (Pedro) Sánchez y (Salvador) Illa que no vuelvan a ser engañados. Ahora les dicen que no va a haber un referéndum, pero lo van a pactar como dijeron que no habría indultos o amnistía y los hubo", ha asegurado.

Carrizosa ha destacado que su formación "está defendiendo los valores que defienden otros socialistas, como Felipe González, Alfonso Guerra o (Juan Carlos) Rodríguez Ibarra".

Durante el acto, el candidato de Cs a la Generalitat se ha referido a los gobiernos tripartitos que lideraron Pasqual Maragall y José Montilla entre 2003 y 2010, con una coalición de PSC, ERC e ICV-EUiA, así como al pacto del Majestic que sellaron CiU y PP en 1996.

"Estamos aquí (en la plaza del Rei) porque este es el kilómetro cero de la traición del socialismo a los catalanes" al ser "donde se fraguó el pacto del Tinell", ha recordado, en alusión al acuerdo de gobierno que firmaron PSC, ERC e ICV-EUiA en 2003 para poner en pie el primer tripartito y en el que se comprometían a no pactar con el PP.

"Pedro Sánchez y Salvador Illa son la consecuencia de esta historia que empezó aquí y que ha acabado por entregar al socialismo a los brazos del separatismo, a pactar con ellos e, incluso, a amnistiarlos", ha criticado Carrizosa.