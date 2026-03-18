Fallece a los 93 años el exfutbolista Manuel Etura, uno de los Once Aldeanos del Athletic de 1958

El Athletic Club confirmó el fallecimiento a los 93 años de edad de Manuel González Etura, uno de los supervivientes del legendario equipo de los 'Once Aldeanos' que conquistó la final de Copa de 1958 derrotando en la final al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En su nota el club bilbaíno destaca que el centrocampista de Sestao, que disputó 13 temporadas y 247 encuentros oficiales con el Athletic, fue "un futbolista de equipo con mayúsculas, capaz de anular a Alfredo Di Stéfano en aquel inolvidable partido".

Etura llegó al Athletic en 1953 procedente del Getxo tras jugar también en el Arana de Barakaldo y en el San Pedro de Sestao. En su palmarés figura una Liga (1955-56) y tres Copas (1955, 1956 y 1958).

Los jugadores del Athletic lucirán brazalete negro en su honor en el partido frente al Real Betis que se disputará el próximo domingo en San Mamés.