Fabián Ruiz está de vuelta tras tres meses de baja

Después de tres meses en el dique seco por una lesión en la rodilla, Fabián Ruiz está de vuelta. El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha confirmado la inclusión del internacional español en la convocatoria para el partido de este domingo contra el Olympique de Lyon, un duelo clave para sentenciar la Ligue 1.

Una recuperación rodeada de dudas

El calvario de Fabián comenzó el pasado 20 de enero durante un partido de Champions League contra el Sporting de Portugal. Lo que inicialmente parecía un simple golpe derivó en una fisura en la rótula izquierda, una lesión que ha requerido un tiempo de recuperación más largo de lo esperado y que generó dudas sobre su compromiso con el club parisino.

Sin embargo, el futbolista andaluz ha seguido en todo momento las indicaciones del PSG, optando por un tratamiento conservador para asegurar una recuperación completa. Su compromiso es total, hasta el punto de que no antepuso en ningún momento una hipotética llamada de la selección española a los intereses del club, y no forzó su regreso hasta que las molestias desaparecieron por completo la semana pasada.

Un refuerzo clave para un calendario exigente

El regreso de Fabián Ruiz supone un gran alivio para Luis Enrique de cara al tramo decisivo de la temporada. Al PSG le esperan nueve partidos en los próximos 27 días, incluyendo una semifinal de Champions League contra el Bayern de Múnich. La calidad y la experiencia del español serán fundamentales para gestionar los esfuerzos de la plantilla.

A pesar de su importancia, Fabián no tendrá fácil recuperar la titularidad. Durante su ausencia, el joven Zaïre-Emery, de 20 años, ha dado un paso al frente y se ha consolidado en el centro del campo junto a Vitinha y Joao Neves. El canterano ha demostrado una gran capacidad física y de conducción, asumiendo galones en la medular.

EFE Fabian Ruiz celebrando un gol del PSG

Este domingo, en el encuentro contra el Lyon (20:45), no se espera que el exjugador del Betis forme parte del once inicial. No obstante, podría disfrutar de sus primeros minutos de juego desde que se lesionó el pasado 20 de enero, poniendo fin a su larga espera.