Joseba Larrañaga estalla contra los supuestos seguidores de la Real Sociedad que acosaron en la carretera a aficionados del Atlético: "¿Qué pretendían, que se mataran?"

Una aficionada del Atlético de Madrid ha denunciado en redes sociales el lamentable incidente que ha vivido durante su viaje de vuelta a casa tras la final de la Copa del Rey en Sevilla. Sandra, la autora de un vídeo que se ha hecho viral, ha relatado en 'Tiempo de Juego' el acoso sufrido por parte de tres furgonetas negras a una autocaravana de seguidores rojiblancos.

Maniobras peligrosas en la carretera

En las imágenes se puede ver cómo las furgonetas, ocupadas por presuntos aficionados de la Real Sociedad, acosan al vehículo, le hacen un 'sandwich' e intentan sacarlo de la carretera por llevar una bandera de España con el escudo colchonero. Según el relato de la testigo, los vehículos daban volantazos bruscos "como en las películas" e incluso abrieron una de las puertas para increpar a los ocupantes y exigirles que se detuvieran.

Miedo y denuncia a la Guardia Civil

La situación, que se prolongó durante unos diez minutos, generó un gran pánico. "Ya íbamos cagados de miedo porque nos han visto grabar y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran", ha explicado Sandra, que llamó a la Guardia Civil para denunciar los hechos. A pesar de facilitar las matrículas, la testigo lamenta la falta de celeridad en la respuesta: "Yo creo que no nos han hecho mucho caso, la verdad".

A pesar del susto, Sandra se ha mostrado dispuesta a colaborar con la justicia para que los responsables rindan cuentas. "No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable", ha sentenciado con rotundidad en los micrófonos de la COPE.

La indignación de Joseba Larrañaga

El presentador de 'Tiempo de Juego', Joseba Larrañaga, ha mostrado su más absoluta repulsa tras ver las imágenes, que ha calificado de "dantescas". El comunicador ha relatado cómo tres furgonetas, supuestamente de seguidores de la Real, acosaban a otra que portaba una bandera del Atlético de Madrid y de España.

Larrañaga ha estallado ante un comportamiento que no alcanza a comprender: "¿Estamos locos o o qué estamos haciendo?". El presentador se ha preguntado: "¿Qué pretendían? ¿Sacar de la carretera a la furgoneta y que se mataran todos los que iban dentro de ella?". Finalmente, ha sentenciado que ya está bien de este tipo de actitudes que "no responden a la más mínima lógica de nada".