Fin a la etapa de Pablo Laso al frente del Baskonia y llega Paolo Galbiati como sustituto

El Baskonia ha confirmado a primera hora de la tarde de este viernes que la etapa de Pablo Laso al frente del banquillo vitoriano ha llegado a su fin.

"El técnico vitoriano deja de ser entrenador de Baskonia. Baskonia ha decidido llevar a cabo un cambio al frente de su banquillo y Pablo Laso finaliza su etapa como entrenador de la plantilla azulgrana", señala el comunicado.

El equipo baskonista "agradece su compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo azulgrana y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional".

paolo galbiati, nuevo entrenador

Por otro lado, Baskonia ha confirmado la llegada del italiano Paolo Galbiati como nuevo entrenador. El italiano firma con el Baskonia hasta 2027.

Galbiati llega procedente del Aquila Basket Trento, "equipo con el que ha firmado una notable campaña 2024-2025 logrando un meritorio cuarto puesto en la Serie A italiana".

Como apunta el Baskonia, el italiano "a lo largo de su carrera, ha formado parte del cuerpo técnico de varios clubes importantes de la Lega y con experiencia internacional al máximo nivel competitivo formando parte del cuerpo técnico de la selección absoluta italiana".