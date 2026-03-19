España espera los visados de Egipto porque a horas de la lista sigue sin un rival

Luis de la Fuente, seleccionador español, da este viernes la lista de convocados para la última ventana antes del Mundial. Un parón en el que estaba previsto que La Roja se midiera a Argentina en la Finalissima y a Egipto, pero que se ha visto trastocado por el conflicto en Oriente Medio con Irán.

Y es que a menos de 24 horas de esa convocatoria España aún no sabe contra quién va a jugar el segundo partido. A esta hora la RFEF sigue negociando con Egipto para intentar cerrar un amistoso que parecía descartado. Según ha contado Isaac Fouto, el problema estaba en los visados de los jugadores africanos para entrar en el país. Si consiguen solventarlo se jugará ante ellos el martes 31 de marzo.

El estadio, otro inconveniente

A la incertidumbre del rival se suma el problema de la sede. El partido estaba previsto en el campo del RCD Espanyol, pero el club exige una compensación económica. La RFEF duda, ya que "no vas a meter una selección menor en un campo de 40.000" espectadores, dado que la mayoría de selecciones importantes ya tienen sus compromisos cerrados. Al margen de esta hay más opciones abiertas. El primer encuentro de este parón será el que enfrente el próximo viernes 27 de marzo a las 21:00 horas a España y Serbia en el estadio de La Cerámica de Villarreal.