El escepticismo de Paco González con las ofertas de Arabia Saudí por Vinicius y Rodrygo: "Están mintiendo"

Este viernes se cerró el mercado invernal en Arabia Saudí, aunque el europeo seguirá abierto hasta el 3 de febrero. Esto provoca un respiro en algunos grandes clubes que habían visto como alguna de sus estrellas recibía cantos de sirena desde el país árabe, tentando a sus mejores futbolistas con ofertas astronómicas.

Uno de los que ha tenido que soportar una catarata de rumores es el Real Madrid. Durante los últimos tiempos se ha hablado del interés del fútbol saudí en Vinicius. Una propuesta de 200 millones de euros para el Real Madrid y un sueldo que cubriría de oro al brasileño. En los últimos días de mercado se sumó a la ecuación Rodrygo Goes del que se decía que también querían en Arabia Saudí.

Cordon Press Álex Baena durante un partido del Villarreal.

Así pues, tras el no también de Alex Baena, que rechazó una oferta de 15 millones de euros anuales del Al-Ahli, los dos fichajes más importantes de este mercado invernal en el país son Galeno (50 kilos) y Jhon Duran (77 kilos).

Vinicius quiere seguir

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr. confía en seguir "muchos años más" en el conjunto blanco después de superar esta semana los 100 goles, orgulloso por entrar "en la historia del club" y seguir el camino de leyendas como Ronaldo o Cristiano.

Con motivo de su centenario de goles, que llegó en Champions contra el Salzburgo, el ariete brasileño habló con los medios del club, dispuesto a seguir escribiendo su historia en el Santiago Bernabéu. "Es una cifra muy importante llegar a los 100 goles y entrar en la historia del club. Después de siete temporadas, es muy importante para mí y mi familia poder seguir haciendo hacer historia. Ojalá pueda seguir en el equipo muchos años más", dice.

Palabras de Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reveló este viernes que "hay muchos jugadores que quieren jugar" en el Real Madrid, incluso futbolistas "de los que nadie puede sospechar", preguntado sobre las posibles salidas de los dos brasileños.

"Lo que veo y lo que oigo es que hay muchos que quieren estar en el puesto de Rodrygo o en de Vinícius, porque hay muchos jugadores que quieren jugar en este club, con esta camiseta. Muchísimos. Ahora no me gusta nombrarles, pero hay un montón de jugadores que quieren venir aquí. También jugadores de los que nadie puede sospechar. Porque esta es la historia, la fuerza de este club. Imagínate los entrenadores que quieren venir aquí", expresó sobre el futuro sus futbolistas.

Así respondió a las supuestas ofertas recibidas por Rodrygo Goes y Vinícius Júnior desde Arabia Saudí, aunque no le gusta "hablar del futuro de los futbolistas, porque son decisiones personales". "Los jugadores que están aquí son muy felices de estar aquí, se quieren quedar aquí, quieren ganar títulos, quieren aportar. Después, lo que piensa individualmente cada uno, yo no lo sé, ya tengo dificultad de hablar de mi futuro, imagínate hablar del futuro de los futbolistas", comentó.

EFE Vinicius celebra con Ancelotti el cuarto gol del Real Madrid contra el Salzburgo.

La opinión de Paco González

Este sábado en Tiempo de Juego, Paco González, comentó lo ocurrido en el Real Madrid con las posibles ofertas por Vinicius y Rodrygo y se mostró muy escéptico: "¿Tú te crees todas estas ofertas de Arabia? Cada tres minutos veo una de 6.000 millones por Vinicius, 3.500 por Rodrygo… Piensas en que vendan a todos y le den un millón a cada socio y todo el mundo feliz”.

Miguel Ángel Díaz le comentaba que algo había, a lo que este reconocía que algo podría haber, pero que según sus informaciones los representantes estaban mintiendo e inflando los “ofertones” en una posible intención de que les subieran el sueldo a los jugadores. Además, Paco añadía que si un jugador quería irse que lo hiciera dejando dinero en la caja antes de reiterar que no se creía “nada”.

