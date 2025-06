Paco González recuerda el aviso de Florentino Pérez sobre los nuevos entrenadores en el Real Madrid: "Comerse el turrón"

No era de extrañar que hubiera miles de ojos tan pendientes como expectantes del debut de Xabi Alonso en un partido oficial con el Real Madrid.

El Real Madrid-Al Hilal, en la primera jornada del Mundial de Clubes, no arrancó del todo plácido para el equipo madridista, que se fue al descanso con un empate y tras muchas ocasiones desperdiciadas por parte del equipo saudí.

El Real Madrid marcó en una contra, que ya lo solía hacer con Carlo Ancelotti, en unos primeros 45 minutos en los que el equipo de comentaristas invitados a la retransmisión del partido en Tiempo de Juego dejaron muchas acotaciones del 'nuevo' Real Madrid.

EFE Los jugadores del Real Madrid posan antes del inicio del partido.

Una de las advertencias de Paco González sobre el Real Madrid, en su estreno en el Mundial de Clubes, era que "tenga cuidado el Real Madrid" con relajarse demasiado "en la fase de grupos porque, en caso de pasar como segundo, el primero del grupo con el que se cruza es el Manchester City o la Juventus".

Santi Cañizares fue contundente a la media hora de partido al señalar que "el Real Madrid lleva 27 minutos lamentables. Las cosas, como son, pero es que o cambia todo o pierde este primer partido".

Paco elevó más allá la advertencia: "Si te echan en octavos, cuidado, que el club entero, y el presidente a la cabeza, ha puesto jugadores, 'pasta', premios... En realidad, Florentino tiene una ilusión extraordinaria en este primer Mundial de Clubes. Ya sé que váis a pensar que sería injusto, pero quedaría en el 'debe' de Xabi Alonso".

EFE Xabi Alonso habla con Huijsen durante el 'cooling break' del Real Madrid-Al Hilal

El caso es que, analizando el partido desde esas sensaciones, al director de Tiempo de Juego le vino a la cabeza una observación muy particular de Florentino Pérez sobre los entrenadores recién llegados a los equipos: "Yo me acuerdo de una frase que me dijo Florentino hace muchos años: «La gente habla de comerse el turrón y llegar a Navidad. Pero primero hay que llegar al puente del Pilar».

Y aunque la frase no tuvo nada que ver con el caso concreto de Xabi Alonso, la frase refleja la filosofía del presidente del Real Madrid y la famosa 'exigencia' a la que alude en cada discurso corporativo.

Poli Rincón se mostró muy de acuerdo con el detalle comentado por Paco González por cómo un mal resultado en el Mundial de Clubes "a lo mejor, puede pasar factura". González no cree, que en el peor de los casos, la sangre llegue al río: "Echarte, no te van a echar, pero como acumules luego un mal inicio de Liga… Entonces, cuidado", reiteró.